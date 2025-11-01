Foros

Melissa: el rugido del cambio climático

El embate de Melissa debería ser una llamada de atención no solo para las islas que sufrieron su paso, sino para el mundo entero. El cambio climático no es una pesadilla del futuro: ya está aquí

Por Andrés Hernández Alende
Huracán Melissa: imágenes satelitales muestran la destrucción vista desde el espacio en Jamaica; vea las fotos
La isla de Jamaica fue arrasada con la furia de un monstruo marino. Melissa la impactó como un huracán de categoría 5, con vientos de casi 300 kilómetros por hora. (RICARDO MAKYN/AFP)







