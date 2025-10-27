El Mundo

Huracán Melissa alcanza categoría 5 y se enfila a Jamaica con vientos de 260 kilómetros por hora

Huracán Melissa se fortalece a categoría 5 y se dirige a Jamaica con vientos de 260 km/h, tras causar cuatro muertos en Haití y República Dominicana

Por AFP
Esta imagen satelital muestra el huracán Melissa al sureste de Jamaica este 27 de octubre, fortaleciéndose al acercarse a Jamaica y otras partes del Caribe. Fotografía
Esta imagen satelital muestra el huracán Melissa al sureste de Jamaica este 27 de octubre, fortaleciéndose al acercarse a Jamaica y otras partes del Caribe. Fotografía: (-/AFP)







