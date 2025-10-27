Huracán Melissa: Influencia indirecta provoca inundaciones en Jacó y otros sectores del Pacífico

El agua ingresó a algunos negocios en la calle principal de Jacó. Foto:

Producto de la influencia indirecta del huracán Melissa, que se aproxima como categoría 4 a las costas de Jamaica, se han registrado 64 incidentes por lluvias, principalmente en Puerto Jiménez, Osa y Garabito, en Puntarenas, y en Santa Cruz, en Guanacaste.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en Garabito, específicamente en las playas Jacó y Herradura, así como en Paquera y Lepanto, se reportaron problemas en el alcantarillado que provocaron inundaciones.

Videos publicados en redes sociales muestran calles completamente inundadas y negocios cerrados en el centro de Jacó, debido a la presencia del agua; no obstante, el paso de vehículos permanece habilitado por la calle principal.

Ante consultas de este medio, el departamento de prensa de la Cruz Roja Costarricense confirmó que, pese a las inundaciones, no ha recibido reportes de emergencias en esta zona.

La cuenta People of Jacó ha reportado sobre inundaciones en esa playa del Pacífico

Por su parte, el Comité Municipal de Emergencias de Osa informó a la CNE sobre afectaciones en varias comunidades de los distritos de Sierpe y Drake, entre ellas San Juan, La Bonita, Sábalo, Rancho Quemado, Banegas y Las Minas.

Los ríos que han afectado estas comunidades son el Sábalo, Claro, Riyito, Banegas, Chocuaco y San Juan.

En Santa Cruz se registraron 12 reportes por inundaciones en las comunidades de El Llano y Bejuco de Tempate, Tamarindo y Villarreal. Las afectaciones se deben principalmente al desbordamiento de la quebrada El Llano y a la saturación de los sistemas de alcantarillado por las fuertes lluvias de las últimas horas.

La tarde del sábado 25 de octubre, el cantón de Puerto Jiménez, en Puntarenas, fue uno de los más afectados por las lluvias. Videos publicados por los pobladores mostraron las calles completamente inundadas y casas anegadas.

La Cruz Roja informó esta tarde que las afectaciones en la zona persisten y que 10 cruzrojistas trabajaron en un operativo para atender diversas emergencias reportadas en la zona.

Milena Bogantes, subcoordinadora del operativo regional de la Cruz Roja, afirmó que se habilitó un albergue en la zona y se atendió a un menor en condición crítica, así como a una mujer en su vivienda, en condición estable. Ambos fueron trasladados a un centro médico en las cercanías.

La Cruz Roja hizo un llamado a la precaución y recomendó evitar transitar por zonas inundadas o cruzar quebradas y ríos crecidos.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que este domingo se mantendrá un patrón de tiempo inestable y húmedo en gran parte del país, como resultado de los efectos indirectos del huracán Melissa y el reforzamiento de la zona de convergencia intertropical.