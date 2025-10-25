Sucesos

Inundaciones en Puerto Jiménez y Osa por influencia del huracán Melissa: reportan calles y casas anegadas

Varios sectores de la zona sur del país reportan derrumbes a causa del efecto indirecto del huracán Melissa

Por Patricia Recio
Inundaciones y deslizamientos en Puerto Jiménez







Patricia Recio

