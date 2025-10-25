Inundaciones en Puerto Jiménez y Osa por influencia del huracán Melissa: reportan calles y casas anegadas

Las fuertes lluvias de este sábado, influenciadas por el huracán Melissa, causaron importantes inundaciones en la zona sur de Costa Rica.

Según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y autoridades locales, se registraron incidentes en Puerto Jiménez, Drake y Sierpe.

El cantón de Puerto Jiménez es uno de los más afectados. Videos publicados por los pobladores, en redes sociales, evidencian calles completamente bajo el agua y casas anegadas.

Entre las comunidades más afectadas, se encuentra la localidad de Dos Brazos donde el río Tigre se desbordó entre la noche del viernes y primeras horas de este sábado.

Asimismo, se mantenía cerrado el paso en la ruta 245, única vía de acceso terrestre a Puerto Jiménez, a causa de un derrumbe.

En Rincón de Osa, también se registraron varias viviendas inundadas.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, indicó que se elevó el estado de las alertas en el país. El Pacífico se encuentra en alerta naranja; el valle central y zona norte en alerta amarilla y el Caribe se mantiene en alerta verde.

Varios sectores de Puerto Jiménez se encuentran inundados. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

Según Picado, se “preposicionaron” recursos humanos y logísticos en las zonas más propensas a la acumulación de lluvias y se mantienen operativos los sistemas de gestión de riesgo en coordinación con los comités locales de emergencia.

“Continúan las sesiones de trabajo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para dar seguimiento a la evolución del huracán y sus posibles efectos sobre el territorio nacional. Para las próximas horas, el incremento de las precipitaciones podría generar mayor probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Se solicita desplazarse a un sitio seguro en caso de ser necesario, acatando las indicaciones de las instituciones de respuesta”, añadió Picado.