Costa Rica bajo efectos del huracán Melissa este domingo: vea las zonas que tendrán más lluvias

El IMN previó aguaceros en el Valle Central, Pacífico y zona norte por los efectos indirectos del huracán Melissa y la zona de convergencia intertropical

Por Jailine González Gómez
Imagen satelital infrarroja del GOES-19 muestra abundante nubosidad sobre Costa Rica la tarde del sábado 25 de octubre.
Imagen satelital infrarroja del GOES-19 muestra abundante nubosidad sobre Costa Rica la tarde del sábado 25 de octubre. (IMN/Imágenes satelitales)







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

