Costa Rica bajo efectos del huracán Melissa este domingo: vea las zonas que tendrán más lluvias

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que este domingo 26 de octubre se mantendrá un patrón de tiempo inestable y húmedo en gran parte del país, como resultado de los efectos indirectos del huracán Melissa y el reforzamiento de la zona de convergencia intertropical. Esta situación favorecerá la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones.
Durante la mañana, se estimaron aguaceros en la península de Osa y zonas cercanas a la frontera sur, así como en sectores próximos a la península de Nicoya.
Para la tarde, se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas en las montañas del Pacífico, el Valle Central, la zona norte y el litoral occidental del Caribe.
Melissa se convirtió este sábado en huracán en el mar Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Siendo tormenta, causó la muerte de tres personas en Haití y ahora se dirige hacia Jamaica, para luego volver al norte y enfilar hacia Cuba. El CNH prevé fuertes efectos en Jamaica, Haití y República Dominicana.
Efectos por zonas en Costa Rica
En el Valle Central, se esperan cielos mayormente nublados, con lluvias y aguaceros aislados por la tarde. San José registrará una mínima de 18,5 °C y una máxima de 26,9 °C. En Heredia, el termómetro oscilará entre los 20,7 °C y los 27,2 °C.
El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas, con posibles lluvias costeras desde la madrugada y aguaceros aislados por la tarde y noche. En Nicoya, se estimó una mínima de 22,7 °C y una máxima de 33,3 °C.
En el Pacífico Central, habrá chubascos costeros en horas de la mañana y lluvias aisladas en la tarde y noche. Quepos registrará temperaturas entre los 19,4 °C y los 27,6 °C.
En el Pacífico Sur, se prevén lluvias continuas en varios periodos del día, con un ambiente mayormente nublado. En San Isidro de El General, la temperatura mínima será de 18,5 °C y la máxima de 26,2 °C.
Para el Caribe Norte, se anticipa nubosidad parcial durante la mañana, con posibilidad de chubascos y tormenta aislada en la tarde. Guápiles marcará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 30,7 °C.
El Caribe Sur tendrá un patrón similar, con nubosidad variable y aguaceros aislados en las montañas por la tarde, así como chubascos cerca de la costa durante la noche. Sixaola reportará entre 24,1 °C y 32,5 °C.
En la zona norte, se espera un aumento en la nubosidad desde la tarde, con aguaceros y tormentas en sectores montañosos. Upala presentará temperaturas entre los 22,4 °C y los 34,3 °C, uno de los registros más altos del día.
El IMN indicó que la combinación del huracán Melissa y la zona de convergencia intertropical continuará generando condiciones propicias para la formación de lluvias intensas, especialmente en las regiones del Pacífico y sectores montañosos del país.
Efemérides
En San José, el sol saldrá a las 05:26 a. m. y se ocultará a las 05:14 p. m. La luna se encontrará en tránsito hacia cuarto creciente.