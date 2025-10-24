Sucesos

Tormenta tropical Melissa amenaza con intensas lluvias en Costa Rica este fin de semana: estas son las zonas

Tormenta tropical Melissa generará lluvias intensas este fin de semana en Costa Rica. IMN alerta sobre riesgo de inundaciones y saturación de suelos

Por Silvia Ureña Corrales
La tormenta Melissa tendrá efectos indirectos en Costa Rica con lluvias intensas y tormentas eléctricas, según el IMN.
La tormenta Melissa tendrá efectos indirectos en Costa Rica con lluvias intensas y tormentas eléctricas, según el IMN. (Cortesía NHC/Cortesía NHC)







