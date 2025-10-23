Sucesos

Tormentas eléctricas y fuertes lluvias marcarán el viernes en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

El IMN pronosticó lluvias y tormentas para este viernes en Costa Rica debido a la influencia de la tormenta tropical Melissa

Por Silvia Ureña Corrales
29/10/2024 San José. Fuerte lluvia en la Capital. Sombrillas y paraguas fueron insuficientes para protegerse del aguacero vespertino de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados
Viernes lluvioso por efectos de la tormenta tropical Melissa; se esperan tormentas eléctricas y bancos de neblina. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

