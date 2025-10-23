Tormentas eléctricas y fuertes lluvias marcarán el viernes en Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

Viernes lluvioso por efectos de la tormenta tropical Melissa; se esperan tormentas eléctricas y bancos de neblina. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las condiciones atmosféricas de este viernes 24 de octubre estarán dominadas por un entorno húmedo e inestable, provocado por los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa sobre la zona de convergencia intertropical.

Durante la mañana se presentará nubosidad entre parcial y total en buena parte del país, con posibilidad de lluvias en el Pacífico Sur y las zonas costeras del Pacífico Central.

En el transcurso de la tarde se intensificará la nubosidad, lo cual generará aguaceros y tormentas eléctricas en sectores del Pacífico, Valle Central, zona norte y montañas del Caribe. Estas precipitaciones se extenderán durante las primeras horas de la noche, con mayor presencia en las regiones del Pacífico.

El IMN también advirtió sobre la posible aparición de bancos de neblina en el Valle Central y zonas montañosas del país.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá mayormente nublado desde la tarde, acompañado de lluvias y tormentas aisladas. Por la noche, se presentarán lluvias ligeras con neblina. En San José se registrará una temperatura mínima de 16,4 °C y una máxima de 27,9 °C.

El Pacífico Norte comenzará el día parcialmente nublado, pero se tornará lluvioso hacia la tarde y noche con posibilidad de tormentas. En Bagaces, se espera una temperatura entre 22,3 °C y 32,6 °C.

En el Pacífico Central, la jornada iniciará con nubosidad entre parcial y total, y posibilidad de lluvias. Durante la tarde habrá aguaceros y tormentas eléctricas ocasionales, que se prolongarán en la noche. En Parrita, la temperatura oscilará entre 22,6 °C y 30,7 °C.

El Pacífico Sur enfrentará un escenario mayormente nublado desde la madrugada. En horas de la tarde se anticipan lluvias y tormentas eléctricas en distintos puntos de la región. Golfito presentará temperaturas entre 22,6 °C y 30,7 °C.

En el Caribe Norte, el día empezará parcialmente nublado y en la tarde se desarrollarán aguaceros aislados con posibilidad de tormenta eléctrica. Guápiles tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur mantendrá cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día, aunque se pronostican chubascos en áreas montañosas por la tarde. Limón experimentará temperaturas entre 22,3 °C y 30,1 °C.

La zona norte tendrá cielos poco nublados durante la madrugada y la mañana. En la tarde y noche se esperan lluvias con tormentas aisladas. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 18,1 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:15 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto creciente.