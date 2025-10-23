Lluvias con tormenta eléctrica afectarán varias regiones este jueves en Costa Rica: estas son las zonas

El IMN advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas para este jueves en distintas regiones del país por inestabilidad atmosférica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 23 de octubre el país experimentará condiciones atmosféricas influenciadas por la zona de convergencia intertropical, que se posicionará directamente sobre Costa Rica.

Esta situación traerá consigo humedad e inestabilidad desde primeras horas del día, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias en varias regiones.

Durante la mañana, las precipitaciones iniciarán en el Pacífico Sur, y en horas de la tarde se intensificarán en sectores montañosos cercanos a la costa pacífica y en las cordilleras, con aguaceros y tormentas eléctricas aisladas.

En el Valle Central, la jornada iniciará con cielos parcialmente nublados, pero en la tarde se anticipa un aumento de la nubosidad y lluvias en las zonas montañosas. La noche presentará cielos mayormente nublados, posibilidad de lloviznas y bancos de neblina. En San José se reportará una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 26,4 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones parcialmente nubladas en la madrugada y la mañana. Por la tarde, se espera un incremento en la nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas. Puntarenas destacará con una temperatura máxima de 34,7 °C y una mínima de 22,4 °C.

En el Pacífico Central, habrá cielos parcialmente nublados desde temprano y posibilidad de lluvias en horas iniciales. Durante la tarde y la noche se prevé nubosidad total con lluvias acompañadas de tormentas ocasionales. Parrita registrará temperaturas entre los 23,7 °C y los 32,4 °C.

El Pacífico Sur mostrará un panorama similar, con cielos nublados desde la madrugada. Se anticipan lluvias desde primeras horas y un fortalecimiento de las precipitaciones por la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 21,5 °C y 33 °C.

En la región del Caribe Norte, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana. En la tarde, se presentarán aguaceros en las montañas y nubosidad variable en el resto de la región. Guápiles marcará una mínima de 22 °C y una máxima de 29,7 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con poca nubosidad durante la mañana y chubascos aislados en las cordilleras por la tarde. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,5 °C y una máxima de 28,2 °C.

En la zona norte, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mañana. En la tarde, las lluvias se concentrarán cerca de las montañas. La noche será mayormente nublada con precipitaciones ocasionales. En Ciudad Quesada, el termómetro marcará entre 19 °C y 28,5 °C.

Según el IMN, la tormenta tropical Melissa, ubicada en el centro del mar Caribe, no tendrá impacto directo sobre el país. No obstante, su posición mantendrá la zona de convergencia intertropical sobre el territorio costarricense en los próximos días, prolongando las condiciones lluviosas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se pondrá a las 5:16 p. m. La luna se encontrará en fase hacia cuarto creciente, con salida a las 7 a. m. y puesta a las 6:46 p. m.