Sucesos

Lluvias con tormenta eléctrica afectarán varias regiones este jueves en Costa Rica: estas son las zonas

Costa Rica enfrentará lluvias y tormentas este jueves debido a la zona de convergencia intertropical, según el pronóstico del IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
IMN anticipa lluvias vespertinas en el Caribe, zona norte y Pacífico por aumento de humedad del Caribe.
El IMN advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas para este jueves en distintas regiones del país por inestabilidad atmosférica. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.