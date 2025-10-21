Sucesos

Tormentas eléctricas y aguaceros impactarán Costa Rica este miércoles: estas serán las regiones más afectadas

Este miércoles se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas en Costa Rica. Conozca en detalle las regiones que enfrentarán las condiciones más intensas

Por Silvia Ureña Corrales
La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.
El IMN pronostica lluvias y tormentas eléctricas para este miércoles en Costa Rica, principalmente en el Pacífico, Valle Central y zona norte. (Canva /Canva)







