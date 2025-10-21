Tormentas eléctricas y aguaceros impactarán Costa Rica este miércoles: estas serán las regiones más afectadas

El IMN pronostica lluvias y tormentas eléctricas para este miércoles en Costa Rica, principalmente en el Pacífico, Valle Central y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 22 de octubre persistirá el ingreso de abundante humedad desde el océano hacia la vertiente del Pacífico, debido a la activación de la zona de convergencia intertropical.

Esta situación favorecerá condiciones inestables y lluviosas en varias regiones del país, especialmente durante la tarde y la noche.

Durante la mañana, se observará cielo con nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional. En las primeras horas, se presentarán chubascos costeros en el Pacífico Sur. Por la tarde, los aguaceros se extenderán hacia otras zonas del país, acompañados de tormenta eléctrica en las montañas del Caribe, el Valle Central y la zona norte.

En el Valle Central, el día iniciará parcialmente nublado y por la tarde se tornará mayormente nublado con lluvias y tormenta. En la noche continuarán lluvias dispersas. San José reportará una temperatura mínima de 18,5 °C y una máxima de 26,1 °C.

El Pacífico Norte presentará nubosidad parcial durante la mañana, con posibles chubascos costeros, especialmente en la península. En la tarde y noche, se anticipan aguaceros aislados y tormenta eléctrica. Puntarenas registrará temperaturas entre 22,5 °C y 34,1 °C.

En el Pacífico Central, habrá cielo nublado en la mayor parte del día, con aguaceros y tormentas eléctricas ocasionales por la tarde. En la noche, se esperan lluvias intermitentes. Parrita tendrá una mínima de 17,8 °C y una máxima de 30,6 °C.

La inestabilidad también se hará presente en el Pacífico Sur, donde predominará la nubosidad total con lluvias durante la tarde y precipitaciones ocasionales en la noche. Golfito alcanzará los 28,3 °C, mientras que la mínima será de 20,8 °C.

En el Caribe Norte, se observará cielo parcialmente nublado con aguaceros y tormentas localizadas por la tarde, principalmente en zonas montañosas y sectores del oeste. Guápiles tendrá temperaturas entre 21 °C y 26 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones estables durante la mañana. Por la tarde, podrían presentarse aguaceros puntuales y tormenta en sectores montañosos. Limón oscilará entre los 22,5 °C y los 28,4 °C.

La zona norte experimentará un patrón de nubosidad parcial en el día. Hacia la tarde y noche, se prevén aguaceros aislados y tormentas eléctricas, tanto en llanuras como en áreas montañosas. Ciudad Quesada presentará una mínima de 16,4 °C y una máxima de 24,8 °C.

El IMN recomienda a la población tomar precauciones por el posible incremento en los caudales de ríos y quebradas, así como por la presencia de tormentas eléctricas.

Efemérides

En San José, la salida del sol ocurrirá a las 5:25 a. m., mientras que la puesta será a las 5:16 p. m. La fase lunar avanzará hacia el cuarto creciente.