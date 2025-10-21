Sucesos

Tormenta tropical Melisa: ¿aumentarán las lluvias en Costa Rica esta semana?

Tormenta tropical Melisa podría intensificar las lluvias en Costa Rica entre jueves y fin de semana, aunque no tendrá impacto directo en el país

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN monitorea a Melisa, que reforzaría las lluvias en Costa Rica entre jueves y el fin de semana sin afectar directamente al país.
El IMN monitorea a Melisa, que reforzaría las lluvias en Costa Rica entre jueves y el fin de semana sin afectar directamente al país. (Cortesía /Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores.