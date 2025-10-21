Tormenta tropical Melisa: ¿aumentarán las lluvias en Costa Rica esta semana?

El IMN monitorea a Melisa, que reforzaría las lluvias en Costa Rica entre jueves y el fin de semana sin afectar directamente al país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió una alerta informativa este martes sobre la tormenta tropical Melisa, que se ubica al norte de la isla Aruba, en el centro del mar Caribe.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melisa surgió de la anterior Onda Tropical N.° 40 y actualmente se mueve hacia el oeste a una velocidad de 22 km/h.

No obstante, los modelos numéricos proyectan que el fenómeno cambiará de dirección hacia el noroeste y el norte, con alta probabilidad de convertirse en huracán hacia el fin de semana.

Aunque no se espera una influencia directa en Costa Rica, el IMN advirtió que Melisa podría reforzar la zona de convergencia intertropical, lo cual aumentaría la actividad lluviosa en el país durante la segunda mitad de la semana, entre jueves por la tarde y el fin de semana.

Este efecto indirecto potenciaría las lluvias en la madrugada y la mañana en ambas vertientes, con énfasis en la del Pacífico. Además, intensificaría los aguaceros vespertinos con tormenta eléctrica en el Pacífico, el centro-norte de la zona norte y el oeste del Caribe.