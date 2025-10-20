Onda tropical traerá fuertes lluvias a Costa Rica este martes: estas son las regiones más afectadas

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán este martes al Caribe, zona norte, Pacífico y Valle Central, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que este martes 21 de octubre de 2025 el ingreso de la onda tropical N.° 39 y la alta humedad provocarán un ambiente muy inestable en todo el país.

La interacción con la zona de convergencia intertropical generará lluvias desde las primeras horas del día.

Según el informe, las lluvias más intensas se presentarán en la zona norte y el Caribe, aunque también se prevén precipitaciones significativas en otras regiones, principalmente durante la tarde y la noche.

En el Valle Central, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias en las montañas. Por la tarde, se intensificarán las precipitaciones y se prevé actividad eléctrica aislada. San José registrará una mínima de 17,9 °C y una máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones variables. Se anticipan aguaceros dispersos y tormentas en la tarde, principalmente al norte de la región. En Puntarenas, la temperatura mínima será de 22,6 °C y la máxima de 34 °C, una de las más elevadas del país.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mañana, pero se tornará nublado en la tarde con tormentas, especialmente en las costas. Parrita alcanzará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 32,3 °C.

El Pacífico Sur enfrentará una jornada similar, con lluvias y tormentas durante la tarde y noche. Golfito reportará una mínima de 20,7 °C y una máxima de 33 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias iniciarán desde la madrugada y se extenderán durante el día, con aguaceros aislados en las montañas por la tarde. En Guápiles, las temperaturas oscilarán entre 22,4 °C y 27,7 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones parecidas, con cielos parcialmente nublados y lluvias dispersas. Limón experimentará una mínima de 22,5 °C y una máxima de 28,4 °C.

La zona norte presentará lluvias y tormentas desde la madrugada. En Ciudad Quesada, se esperan temperaturas entre 16,8 °C y 25,5 °C. Esta región, junto con el Caribe y el Pacífico Sur, se mantendrá bajo vigilancia por saturación de suelos y posibles ráfagas de tormenta.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán principalmente en zonas montañosas y sectores del Pacífico. El IMN recomendó a la población mantener precaución ante posibles deslizamientos y acumulación de agua en carreteras.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:16 p. m. La fase lunar se encontrará en luna nueva.