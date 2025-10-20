Onda Tropical N.°40 avanza en el Caribe con alta probabilidad de convertirse en ciclón

La Onda Tropical N.°40 podría convertirse en ciclón y generar lluvias en el Pacífico de Costa Rica, según análisis del IMN y el NHC.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre la Onda Tropical N.°40, que actualmente se ubica en el extremo oeste del mar Caribe, entre Puerto Rico y Venezuela, y se desplaza hacia el oeste.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, este sistema presenta un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en los próximos siete días, y un 50% en las próximas 48 horas.

El sistema tiene potencial ciclónico y podría aumentar las lluvias en el Pacífico durante la segunda mitad de la semana. (NHC/NHC)

De acuerdo con los análisis y la modelación numérica, la onda podría evolucionar a depresión tropical entre el 23 y el 26 de octubre, mientras se desplaza por el centro o norte del mar Caribe.

Aunque no se puede confirmar si impactará de forma directa a Costa Rica, el IMN advirtió que podría influir indirectamente sobre el país.

Este efecto se reflejaría en un incremento de la actividad lluviosa en la vertiente del Pacífico y zonas aledañas durante la segunda mitad de la semana.