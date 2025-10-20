Sucesos

Onda Tropical N.°40 avanza en el Caribe con alta probabilidad de convertirse en ciclón

Una onda tropical en el Caribe podría convertirse en ciclón esta semana. Conozca qué zonas de Costa Rica sentirían sus efectos, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
La Onda Tropical N.°40 podría convertirse en ciclón y generar lluvias en el Pacífico de Costa Rica, según análisis del IMN y el NHC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.