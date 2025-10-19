Onda Tropical N.°40 podría convertirse en ciclón tropical esta semana

La Onda Tropical #40 podría convertirse en ciclón en el Caribe entre el 23 y el 26 de octubre, según el NHC de Estados Unidos. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció una vigilancia activa sobre la Onda Tropical N.º 40, ubicada actualmente cerca de las Antillas Menores, debido a su potencial evolución ciclónica en los próximos días.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, este fenómeno tiene un 60% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días y un 10% en las próximas 48 horas. El sistema se desplazará hacia el mar Caribe durante las siguientes horas.

El IMN mantiene vigilancia meteorológica por una onda tropical con 60 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. (NHC/NHC)

Los análisis meteorológicos apuntan a que este sistema podría convertirse en una depresión tropical entre el 23 y el 26 de octubre, con la zona de mayor desarrollo ubicada en el este del mar Caribe.

Por el momento, no se prevé una influencia directa sobre Costa Rica. Sin embargo, las autoridades insisten en que la evolución, trayectoria e intensidad del fenómeno mantienen un alto nivel de incertidumbre.