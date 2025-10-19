Sucesos

Onda Tropical N.°40 podría convertirse en ciclón tropical esta semana

La Onda Tropical N.º 40 se acerca al Caribe con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Conozca cuándo podría intensificarse y qué dicen los expertos

Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
La Onda Tropical #40 podría convertirse en ciclón en el Caribe entre el 23 y el 26 de octubre, según el NHC de Estados Unidos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

