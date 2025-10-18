Lluvias intensas y tormentas marcarán el domingo en Costa Rica: estas son las zonas

Aguaceros intensos afectarán este domingo a gran parte del país, especialmente en horas de la tarde y noche. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 19 de octubre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán dominadas por un patrón húmedo e inestable.

Esta situación provocará precipitaciones generalizadas en distintas regiones del país, acompañadas de tormentas eléctricas en varios sectores.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. En el Pacífico Norte y el Pacífico Central podrían presentarse lluvias costeras. En la Gran Área Metropolitana serán posibles los bancos de neblina, especialmente en zonas altas y urbanas del Valle Central.

A partir del mediodía aumentará la inestabilidad atmosférica. El IMN anticipó aguaceros y tormentas en el Pacífico, el Valle Central, la zona norte y las montañas del Caribe. En muchos de estos sectores las lluvias se extenderán durante la noche, lo que podría generar acumulados significativos.

En zonas urbanas y montañosas se mantiene el riesgo de deslizamientos e inundaciones, debido a los suelos altamente saturados por días consecutivos de precipitaciones.

En el Valle Central se prevé un día mayormente nublado, con lluvias intensas y tormentas eléctricas aisladas en la tarde. San José presentará una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 26,3 °C, mientras que en Cartago se registrarán valores entre los 15,4 °C y los 23,8 °C.

En el Pacífico Norte, las condiciones se mantendrán estables durante la mañana, con posibilidad de lluvias costeras. En la tarde, el cielo pasará de parcial a totalmente nublado, con aguaceros y tormentas en amplios sectores. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,2 °C y una mínima de 21,5 °C.

El Pacífico Central amanecerá parcialmente nublado. Sin embargo, en la tarde se prevé un incremento importante en la nubosidad, con lluvias y tormentas dispersas que se mantendrán durante la noche. En Parrita, la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 31,2 °C.

En el Pacífico Sur, se anticipan lluvias desde horas tempranas de la tarde, las cuales se mantendrán aisladas durante la noche. Golfito registrará temperaturas entre los 20,9 °C y los 33,2 °C.

La región del Caribe Norte tendrá condiciones más estables durante la mañana, con cielo poco nublado. En la tarde se prevé desarrollo de nubosidad en las montañas, donde podrían presentarse lluvias con tormentas localizadas. Guápiles presentará temperaturas entre los 23,3 °C y los 30,8 °C.

El Caribe Sur tendrá cielos despejados en la costa durante buena parte del día, pero en la tarde podrían presentarse aguaceros en la cordillera. En Sixaola se esperan temperaturas entre los 23,3 °C y los 31,1 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá nublado desde la mañana. Se pronostican lluvias con tormenta durante la tarde, y precipitaciones de intensidad variable durante la noche. En Upala se registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 32,9 °C.

El IMN indicó que estas condiciones se deben a un alto contenido de humedad en el ambiente y a la persistencia de factores que favorecen el desarrollo de nubosidad convectiva. Se recomienda extremar precauciones en zonas vulnerables.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se pondrá a las 5:17 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.