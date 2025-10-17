Lluvias y tormentas afectarán gran parte de Costa Rica este sábado: estas son las zonas

Las lluvias afectarán varias regiones del país, con aguaceros en la tarde y noche, debido a la zona de convergencia intertropical. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 18 de octubre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por una atmósfera inestable y un alto contenido de humedad, debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical.

Durante la madrugada y la mañana se prevé la presencia de núcleos nubosos cerca de las costas del Pacífico, lo que podría generar lluvias tempranas en esas zonas. Para la tarde, la cobertura nubosa aumentará y se presentarán aguaceros con tormenta eléctrica en varias regiones del país. Las lluvias se extenderán hasta las primeras horas de la noche, especialmente en la zona norte y las costas del Pacífico.

En el Valle Central, se anticipa nubosidad total desde la mañana. En la tarde se presentarán aguaceros con tormenta, y por la noche persistirán lluvias dispersas con bancos de neblina. En San José se registrará una temperatura mínima de 17,7 °C y una máxima de 26,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá un cielo parcialmente nublado en la madrugada, con aumento de nubosidad hacia la tarde. Se esperan lluvias y tormentas, que continuarán por la noche. En Bagaces la temperatura alcanzará los 32,4 °C como máxima y 24 °C como mínima.

En el Pacífico Central, la nubosidad será variable con lluvias posibles desde la madrugada en zonas costeras. En la tarde y noche se intensificarán las precipitaciones y se presentarán tormentas. Parrita tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 30,9 °C.

La situación será similar en el Pacífico Sur, donde Golfito registrará lluvias desde la mañana y tormentas eléctricas por la tarde y noche. En esta zona, la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 30,9 °C.

En la zona norte, se espera nubosidad parcial en la mañana y lluvias fuertes en la tarde y noche. En Ciudad Quesada, el termómetro descenderá a los 18,1 °C y subirá hasta los 26,8 °C.

El Caribe norte mantendrá cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día, aunque se prevén lluvias en sectores montañosos por la tarde. En Guápiles, la temperatura oscilará entre los 21,3 °C y los 31,9 °C.

En el Caribe sur, se mantendrá la nubosidad parcial durante toda la jornada, con lluvias esperadas en las zonas altas por la tarde. Limón tendrá una mínima de 21,9 °C y una máxima de 30,9 °C.

Las condiciones lluviosas previstas para este sábado obedecen al reforzamiento de la zona de convergencia intertropical, que propiciará un ambiente húmedo e inestable en todo el territorio nacional.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:18 p. m.. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva, con salida a las 3:10 a. m. y puesta a las 3:32 p. m.