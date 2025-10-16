Sucesos

Costa Rica tendrá una jornada húmeda y lluviosa este viernes: vea las regiones más afectadas

Lluvias en la tarde y noche afectarán la zona norte, el Valle Central, el Pacífico y áreas montañosas del Caribe

Por Jailine González Gómez
03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
Viernes inestable con lluvias en el Pacífico, zona norte, Valle Central y montañas del Caribe por la zona de convergencia intertropical. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

