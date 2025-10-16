Costa Rica tendrá una jornada húmeda y lluviosa este viernes: vea las regiones más afectadas

Viernes inestable con lluvias en el Pacífico, zona norte, Valle Central y montañas del Caribe por la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este viernes 17 de octubre se presentarán condiciones atmosféricas inestables en Costa Rica, debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical.

Durante las primeras horas del día, núcleos nubosos sobre ambos litorales podrían generar lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico.

En el transcurso de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad en gran parte del país, con aguaceros, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en el Valle Central, la zona norte, el Pacífico y las montañas del Caribe.

En la noche, las precipitaciones continuarán en algunas de estas regiones, especialmente en las costas del Pacífico y zona norte.

El IMN recomienda precaución ante posibles inundaciones locales, especialmente en zonas de alta pendiente y en sectores propensos a saturación de suelos.

En el Valle Central el cielo estará parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde se anticipan aguaceros y tormenta eléctrica. En San José, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 26,8 °C. Heredia y Alajuela tendrán condiciones similares.

Para el Pacífico Norte, la jornada comenzará con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias en las costas. En la tarde y noche aumentará la nubosidad con tormentas. Bagaces alcanzará una máxima de 32,6 °C y una mínima de 22,9 °C.

En el Pacífico Centra desde la madrugada se espera nubosidad dispersa, con posibilidad de lluvias costeras. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas. Parrita presentará temperaturas entre 24 °C y 30,8 °C.

Por su parte, en el Pacífico Sur el cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas. En la tarde y noche se anticipan lluvias intensas con tormentas. Golfito tendrá una mínima de 21,8 °C y una máxima de 31,4 °C.

En el Caribe Norte la mañana será parcialmente nublada. En la tarde podrían presentarse lluvias y tormentas en las zonas montañosas. Guápiles registrará temperaturas entre 21,7 °C y 31,4 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con mayor inestabilidad en sectores altos por la tarde. Limón alcanzará una máxima de 31,6 °C y una mínima de 22,4 °C.

La zona norte comenzará el día con poca nubosidad. Durante la tarde y noche, se prevé mayor nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas. Ciudad Quesada se posicionará como una de las zonas más calurosas del día, con una máxima de 34 °C y una mínima de 17 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:25 a. m. y se ocultará a las 05:18 p. m. La luna saldrá a las 02:24 a. m. y se pondrá a las 02:56 p. m. La fase lunar estará en tránsito hacia luna nueva.