Cierran puente en Corralillo por daños tras fuertes lluvias en Cartago: ‘El río pasó por encima’

El puente ubicado en Loma Larga de Corralillo, en Cartago, fue cerrado la tarde este viernes tras las fuertes lluvias que azotaron esa provincia.

Así lo confirmó a La Nación el subdirector de Tránsito, Martín Sanchez.

“Se cerró por orden de los ingenieros, prácticamente está falseado y se procedió con el cierre”, dijo Sánchez.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, explicó que el distrito de Corralillo fue el más afectado por las lluvias de este viernes 24 de octubre. “Un río pasó por encima de un puente, esto entre la comunidad de Santa Elena y Llano de los Ángeles. Adicionalmente la ruta hacia Corralillo de Cartago sufrió dado que unos derrumbes llenaron la carretera de escombros, que están siendo limpiados”, dijo.

Redondo dijo que se comunicaron con el viceministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Pablo Camacho, para solicitarle que esas rutas nacionales puedan ser atendidas en la mayor brevedad.

Incidentes

Las fuertes lluvias provocaron múltiples incidentes en Cartago. La Cruz Roja atendió esta tarde una inundación de la Escuela Mariano Guardia, El Guarco, Cartago, cuyas instalaciones permanecían unas 20 personas.

Posteriormente, la Cruz Roja reportó que siete menores y siete adultos lograron ser trasladados a una zona segura, sin que se reportaran afectados.

Al mismo tiempo, en la comunidad de calle Palo Blanco, en Higuito de El Guarco, socorristas atendieron otra emergencia por lluvias.

En el lugar dos personas quedaron atrapadas en una vivienda producto de las inundaciones. La intervención continuaba avanzada la tarde.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.