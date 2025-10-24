Fuertes lluvias en El Guarco de Cartago inundan escuela con 20 personas; Cruz Roja atendió la emergencia

Las fuertes lluvias que se registran la tarde de este viernes en El Guarco, Cartago, provocaron la inundación de la escuela Mariano Guardia donde se reportó que unas 20 personas permanecían dentro de las instalaciones.

Posteriormente, la Cruz Roja reportó que siete menores y siete adultos lograron ser trasladados a una zona segura, sin que se reportaran heridos.

En paralelo, en la comunidad de calle Palo Blanco, en Higuito de El Guarco, socorristas atendieron otra situación relacionada con dos personas que se encontraban atrapadas en una vivienda producto de las inundaciones. La intervención continúa en seguimiento.

Las imágenes que circulan muestran el aumento del caudal del río que pasa por Guatuso, en San Isidro de El Guarco, el cual incrementó de forma considerable debido a la lluvia constante acompañada de rayería y fuertes vientos.

Crecida del río en San Isidro de El Guarco. (Keyna Calderón/La Nación)

Las autoridades piden a la población evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de ríos y quebradas y estar atenta a las indicaciones oficiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, las unidades que atendieron la emergencia fueron una ambulancia de soporte básico, una ambulancia de soporte avanzado y un vehículo de rescate.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.