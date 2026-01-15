José Aguilar Berrocal se declara escéptico del cambio climático

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del partido Avanza, se considera escéptico del cambio climático.

Así lo afirmó en entrevista con La Nación. A todos los candidatos se les consultó, como parte de una entrevista sobre los principales temas nacionales, su posición. Se les preguntó, ¿cree en los efectos del cambio climático y qué podría hacer Costa Rica para atenuarlos?

“He visto literatura muy heterogénea, una literatura que lo afirma categóricamente y otra literatura muy seria que lo desmiente. En este momento, hay que tener la posibilidad de poder adaptar el país a condiciones climáticas extremas, como, por ejemplo, inundaciones o sequías, dependiendo de cuál sea la afectación del fenómeno particular.

“Pero he visto literatura muy contundente que cuestiona las afirmaciones del cambio climático de científicos de la más alta seriedad en Europa.

“Entonces, la verdad, creo que es un debate que todavía está en ciernes y tengo escepticismo sobre el cambio climático”.

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático incluye un cambio en la temperatura y sus dinámicas. (Shutterstock/Imagen)

Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el cambio climático es una alteración del clima identificable por cambios medibles en temperaturas, patrones de lluvia y eventos extremos, así como en su variabilidad. Estas propiedades persisten durante décadas. Es causado por procesos naturales o presiones externas, como cambios antropogénicos (causados por la acción humana) y en la composición atmosférica.

Los cambios derivados de la acción humana incluyen uso del suelo, desarrollos urbanos, contaminación y uso de recursos naturales, entre otros.

Los efectos incluyen daños a la salud ambiental y humana.

Aguilar Berrocal fue el único que se consideró escéptico de este proceso, los otros 17 candidatos entrevistados indicaron que sí creen en los efectos cambio climático y varios hablaron de estar percibiendo sus efectos. Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano y Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República, no aceptaron la entrevista, pero sí lo mencionan en su plan de gobierno.