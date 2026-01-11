Ciencia

La NASA advierte que el calentamiento global podría volver inhabitables regiones del planeta hacia 2070

La NASA advirtió que el aumento extremo de calor y humedad podría volver inhabitables varias regiones del planeta hacia 2070. El informe, basado en datos satelitales, revela qué zonas enfrentarían el mayor riesgo

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Datos satelitales de la NASA advierten que el cambio climático podría generar condiciones imposibles para la vida humana en regiones densamente pobladas hacia 2070.
Datos satelitales de la NASA advierten que el cambio climático podría generar condiciones imposibles para la vida humana en regiones densamente pobladas hacia 2070. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASAcalentamiento global
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.