La NASA advierte que el calentamiento global podría volver inhabitables regiones del planeta hacia 2070

Datos satelitales de la NASA advierten que el cambio climático podría generar condiciones imposibles para la vida humana en regiones densamente pobladas hacia 2070.

Un informe de la NASA alertó sobre un escenario crítico para la humanidad. La agencia espacial indicó que, hacia el año 2070, algunas zonas del mundo podrían dejar de ser aptas para la vida humana debido al aumento extremo de la temperatura y la humedad provocado por el calentamiento global.

El estudio se basó en datos satelitales que analizaron la evolución del clima en distintas regiones del planeta. Los resultados señalaron que, en un plazo de entre tres y cinco décadas, ciertos territorios ya no contarían con las condiciones mínimas para que las personas puedan sobrevivir.

La NASA explicó que el análisis utilizó un indicador específico conocido como temperatura de bulbo húmedo. Este parámetro combina la temperatura del aire con la humedad relativa y refleja la sensación real que experimenta el cuerpo humano cuando la piel se encuentra húmeda y expuesta al aire en movimiento, explicó el portal Sencrop.

Según el informe, cuando la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 °C, el cuerpo humano pierde la capacidad de regular su temperatura interna. En ese escenario, incluso personas sanas enfrentarían graves riesgos para su salud.

Con base en este indicador, la NASA identificó cinco zonas del planeta que podrían convertirse en inhabitables.

Una de las regiones más afectadas sería el sur de Asia. Este territorio, donde habitan miles de millones de personas, podría registrar temperaturas de bulbo húmedo superiores al umbral crítico para el año 2070. La combinación de calor extremo y alta humedad alcanzaría niveles peligrosos para la vida humana.

Otra zona en alto riesgo corresponde al golfo Pérsico y el mar Rojo. Estas regiones ya presentan temperaturas muy elevadas y los modelos climáticos proyectaron un aumento adicional en las próximas décadas. La NASA señaló que estas condiciones podrían impedir la permanencia humana hacia mediados del siglo.

El informe también incluyó partes de China, el sudeste asiático y Brasil. En estos territorios, el momento exacto en que se alcanzarían condiciones inhabitables aún presenta mayor incertidumbre. No obstante, la agencia advirtió que factores como la deforestación y el uso irresponsable de los recursos naturales podrían acelerar el incremento de la temperatura ambiental.

La NASA destacó que estos hallazgos refuerzan la preocupación sobre los efectos del cambio climático y su impacto directo en el futuro de la población mundial, especialmente en las regiones más vulnerables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.