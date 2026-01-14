Medio Ambiente

2025 cerró como el tercer año más cálido jamás registrado y acercó al mundo al umbral de 1,5 °C

El informe de Copernicus alertó sobre el aumento sostenido de temperaturas globales y el riesgo de adelantar el límite climático del Acuerdo de París

Por Europa Press
La temperatura media global de 2025 llegó a 14,97 °C. El planeta vivió récords de calor, pérdida de hielo polar y mayor riesgo climático.
La temperatura media global de 2025 llegó a 14,97 °C. El planeta vivió récords de calor, pérdida de hielo polar y mayor riesgo climático. (C3S/CEPMPM/C3S/CEPMPM)







