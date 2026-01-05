Política

Estas son las fechas de las últimas encuestas del CIEP e Idespo sobre elecciones 2026

Universidades públicas divulgarán sus estudios en la antesala de las votaciones, al filo del cierre del plazo legal para difundir encuestas

Por Lucía Astorga
Laura Fernández de Pueblo Soberano, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles, del Frente Amplio, son los principales competidores por la presidencia de la República.
Laura Fernández de Pueblo Soberano, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles, del Frente Amplio, son los principales competidores por la presidencia de la República.







