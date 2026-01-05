Estas son las fechas de las últimas encuestas del CIEP e Idespo sobre elecciones 2026

Laura Fernández de Pueblo Soberano, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles, del Frente Amplio, son los principales competidores por la presidencia de la República.

A pocos días de las votaciones del 1.° de febrero, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) darán a conocer sus encuestas electorales, las cuales se convertirán en uno de los últimos termómetros del pulso político antes de que el electorado costarricense acuda a las urnas.

Además de exponer el comportamiento de la intención de voto, las mediciones presentarán otros indicadores clave en una etapa decisiva de la campaña.

En el caso del CIEP, la UCR tiene previsto divulgar dos encuestas en la recta final del proceso electoral: la primera el 21 de enero y la segunda el 28 de enero, esta última justo antes de que venza el plazo legal para la difusión de estudios de opinión.

Por su parte, el Idespo de la UNA publicará su encuesta electoral el 27 de enero, también dentro del periodo permitido por la normativa vigente.

De acuerdo con el cronograma del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el 28 de enero será el último día en que se podrán difundir o publicar, total o parcialmente, encuestas y sondeos de opinión relacionados con el proceso electoral, según lo establece el artículo 138 del Código Electoral. A partir de esa fecha entrará en vigor la veda correspondiente.

Ese mismo día también vencerá el plazo para que los partidos políticos difundan propaganda en los medios de comunicación colectiva, conforme al artículo 136 del Código Electoral, lo que marcará el cierre formal de la etapa de mayor exposición mediática de la campaña rumbo a las elecciones nacionales.

Los estudios de opinión de ambas casas de estudio colocan a Laura Fernández de Pueblo Soberano (PPSO), Álvaro Ramos de Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Ariel Robles del Frente Amplio (FA), como los principales competidores por la presidencia de la República.