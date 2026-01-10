¿Dónde están y con quién hablan? Así buscan el voto seis candidatos presidenciales desde diciembre

Las giras territoriales y las reuniones con distintos sectores han marcado la campaña de seis candidatos presidenciales. En el orden usual, Álvaro Ramos (PLN) Ariel Robles (FA); Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana); Fabricio Alvarado (Nueva República); Juan Carlos Hidalgo (PUSC); y Laura Fernández (PPSO).

La Nación analizó las actividades públicas documentadas en redes sociales y comunicados de prensa de las campañas para identificar dónde estuvieron los aspirantes, con qué sectores se reunieron y qué estrategias comenzaron a desplegar para acercarse a los votantes.

En orden alfabético, se trata de los candidatos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Se registraron las actividades de los candidatos con mayor intención de voto, según las más recientes encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos, de la Universidad de Costa Rica (UCR); y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), así como por representación en el actual Congreso.

Álvaro Ramos: Reconstruir territorio y destrabar San Ramón

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, ha centrado su campaña en giras por territorios donde el partido perdió apoyo electoral y en la reorganización de estructuras partidarias clave. (Facebook Álvaro Ramos/Cortesía)

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, combinó giras territoriales con la atención de un problema interno que amenazaba con impedirle a su partido acceder al financiamiento estatal tras las elecciones.

En el tercer mes de campaña, Ramos ejecutó giras orientadas a la reconstrucción de territorios que el PLN ha perdido en procesos electorales recientes.

Inició por varios cantones de Limón, entre ellos Matina, el cantón Central y Talamanca, donde llamó a la dirigencia liberacionista a construir una eventual victoria desde el territorio, con visitas puerta por puerta. En las elecciones del 2018, Limón dejó de ser un bastión verdiblanco y el PLN obtuvo apenas dos de las cinco curules de la provincia.

Posteriormente, el candidato se desplazó hacia el sur para visitar los cantones puntarenenses de Puerto Jiménez, Corredores y Coto Brus. Allí, dirigió su discurso a productores de arroz y palma, a quienes señaló como sectores que “sostienen la economía del cantón, sin apoyo del Estado y enfrentando costos imposibles”.

Ramos concentró luego su agenda en cantones ubicados al norte y oeste de la Gran Área Metropolitana (GAM), no solo en territorios tradicionalmente liberacionistas, sino también para atender un escollo que ponía en riesgo el acceso a financiamiento estatal: la falta de renovación de la asamblea cantonal de San Ramón.

Tras el debate presidencial realizado en San Carlos, Ramos sostuvo reuniones con dirigencias locales en Río Cuarto, un cantón creado recientemente, donde el PLN perdió la alcaldía al igual que ocurrió en San Carlos. Ambos gobiernos locales quedaran en manos del oficialismo.

Después de meses de intentos fallidos y tras sancionar a asambleístas que se negaban a participar, Ramos y el Comité Ejecutivo Nacional del PLN lograron instalar la asamblea cantonal de San Ramón, la cual fue ratificada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a inicios de enero.

La resolución representó un alivio para la campaña liberacionista, pues despejó el camino para acceder a financiamiento bancario, el cual había sido negado debido a ese vacío en la renovación de estructuras partidarias.

Tras un diciembre marcado por giras territoriales, Ramos ha priorizado en enero la presencia en redes sociales, con la difusión de propuestas en temas como seguridad, educación y empleo para mujeres.

Asimismo, celebró en redes sociales que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) archivó una denuncia en su contra vinculada a un discurso de su hija con críticas al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Ariel Robles: Una campaña musical y cercana a la gente

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, ha combinado recorridos territoriales con actividades culturales y de contacto directo con posibles votantes durante el inicio de la campaña. (Facebook Ariel Robles/Cortesía)

Ariel Robles, candidato del FA, mantuvo una campaña activa en redes sociales, plataformas en donde interactúa con sus seguidores y solicita apoyo mediante un canal de difusión. No obstante, ha insistido en que la contienda no se define en redes y que debe desarrollarse en la calle, una estrategia que ha ejecutado, en su mayoría, acompañada de actividades musicales.

Entre el 1.° y el 15 de diciembre, antes del inicio de la veda electoral, la agenda de Robles incluyó diversas actividades en distintos puntos del país, lo que sugiere una estrategia sin concentración en territorios específicos.

El diputado se ausentará durante el mes de enero de la Asamblea Legislativa para dedicarse de lleno a la campaña y recorrer comunidades casa por casa para exponer su propuesta.

En su recorrido de campaña, Robles visitó Guanacaste, Limón, San Carlos, Esparza, Sarapiquí y varios puntos de San José, donde ha presentado su propuesta política junto a candidatos a diputaciones, en actividades que suelen incorporar presentaciones musicales.

En la avenida central de San José, Robles replicó ese formato con una actividad de volanteo junto a simpatizantes, la cual finalizó el 14 de diciembre con un concierto de la recientemente creada Banda del Frente Amplio.

En diciembre, Robles, de 34 años, también acudió a la fila de ingreso al concierto del artista Bad Bunny, en el Estadio Nacional, donde compartió principalmente con personas jóvenes. Ese mes participó, además, en distintos espacios de conversación sobre temas como movilidad, infraestructura y educación, y asistió a un foro organizado por el Movimiento de Personas con Discapacidad.

El pasado 7 de enero, él fue uno de los seis candidatos presidenciales que firmaron un compromiso por la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Posteriormente, participó en una actividad en San Pablo de Heredia, denominada Costa Rica Suena, junto a músicos nacionales y los candidatos a diputados Paulino Madrigal y María Eugenia Román.

Este sábado, realizará volanteo en Paraíso de Cartago y sostendrá un encuentro con vecinos. Posteriormente, asistirá a una actividad en el centro de Cartago, en la que también participará la diputada Joselyn Sáenz y habrá un espacio musical.

Finalmente, mañana, Robles visitará Turrialba, donde participará en una reunión y luego en un encuentro con vecinos.

Claudia Dobles: Recorre el país con una campaña de contacto directo

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, ha centrado su campaña en recorridos territoriales y contacto directo con los habitantes de distintas regiones del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Claudia Dobles ha dedicado la mayor parte de sus actividades en el último mes a procurar el contacto directo con habitantes de distintas zonas del país.

Las redes sociales de la candidata de CAC registran giras por Guanacaste, Puntarenas, Limón, la región Brunca, la zona de los Santos y, más recientemente, Puriscal y el oeste de San José.

La tónica de estos recorridos ha variado según la zona, con actividades adaptadas a cada comunidad, como encuentros ciudadanos, visitas casa por casa, volanteos y participación en eventos locales.

En Guanacaste, Dobles sostuvo reuniones en Santa Cruz y Nicoya y participó en un “encuentro ciudadano”. En las publicaciones difundidas, la agrupación política no precisó con cuáles sectores se reunió y, en cambio, destacó proyectos impulsados durante su gestión como primera dama y representante de la región Chorotega en el gobierno de Carlos Alvarado.

En Puntarenas, participó en el desfile de boyeros en Esparza y realizó jornadas de volanteo en distintos barrios del cantón Central de esa provincia.

En diciembre encabezó un “avenidazo” en el centro de San José, acompañada por candidatos a diputaciones y vicepresidencias de su partido.

Posteriormente, se trasladó al Caribe, donde visitó varios cantones de la provincia y territorios indígenas, acompañada por Andrea Peraza y Andrea Centeno, candidatas a diputada por Limón y a primera vicepresidenta de la República, respectivamente.

En esa provincia realizó visitas casa por casa y aseguró haber sostenido reuniones con diversos “sectores”. Durante esa gira, señaló que entre sus prioridades para Limón, en un eventual gobierno suyo, destacan la atención de la ruta 32 y la finalización del Hospital de Limón.

A finales de diciembre, Dobles se desplazó junto a su madre a la zona de los Santos y al sur del país, donde recorrió cantones como Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, así como comunidades de Ciudad Cortés y Uvita, en Puntarenas.

En los primeros días de enero, la campaña de la Coalición mantuvo una dinámica similar. Las zonas visitadas incluyeron Heredia, Puriscal y Santa Ana, donde se realizaron volanteos, visitas a locales comerciales y recorridos casa por casa, acompañada por candidatos a diputaciones y vicepresidencias.

Este viernes, visitó Cartago junto a las candidatas a diputadas Andrea Jiménez y Josseline Sánchez, en donde atendió inquietudes de personas sobre temas específicos relacionados con educación, la venta de lotería e incluso el sector pesquero, pese a no tratarse de una provincia costera.

Además de las giras territoriales, la agenda de Dobles incluyó anuncios de adhesiones de dirigentes y figuras políticas, entre ellos representantes del Partido Republicano Social Cristiano, así como regidores y líderes municipales.

Ella ha sido una de las candidatas que más conferencias de prensa ha realizado para presentar proyectos clave de su campaña.

Fabricio Alvarado: Agenda sectorial y cercanía con pastores

El candidato presidencial Fabricio Alvarado ha concentrado su agenda de campaña en giras fuera de la Gran Área Metropolitana, reuniones con sectores específicos y participación en espacios mediáticos. (Facebook Fabricio Alvarado/Cortesía)

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del PNR, concentró la mayoría de sus actividades durante diciembre y lo que va de enero en visitas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), entrevistas en medios de comunicación y reuniones con sectores específicos.

Según lo documentado en sus redes sociales, participó en actos de campaña en la provincia de Limón, particularmente en Guácimo y Guápiles, donde abordó temas como la construcción de la ruta que conecta Cartago con esa última localidad.

También se desplazó a la zona norte, donde llevó a cabo una agenda orientada a rendir cuentas y presentar propuestas sobre el trabajo realizado y el que proyecta desarrollar en cantones como Upala, Guatuso y Los Chiles.

Durante sus giras, además, sostuvo encuentros con grupos de pastores que respaldan su aspiración presidencial y visitó otras localidades, entre ellas Heredia, Cóbano, en Puntarenas, y Liberia, en Guanacaste.

Asimismo, se reunió con la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Radio (Canara), ante la cual asumió el compromiso de no afectar las concesiones radiofónicas. También, sostuvo un encuentro con el presidente de la Asociación Ideas Labs, Luis Loría, en donde se comprometió a no promover ni respaldar iniciativas para aumentar impuestos.

El aspirante participó en un conversatorio organizado por la Cámara Costarricense de Pymes, concedió entrevistas a diversos medios radiofónicos y televisivos, y participó en el debate de TVN 14 San Carlos.

La agenda de Alvarado muestra una campaña enfocada en giras fuera de la GAM, con énfasis en sectores religiosos, empresariales y exposición mediática, más que en recorridos de contacto ciudadano.

Juan Carlos Hidalgo: Reuniones empresariales y una gira internacional

El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, ha concentrado su agenda de campaña en reuniones con sectores productivos, giras territoriales y atención a medios de comunicación. (Facebook Juan Carlos Hidalgo/Cortesía)

El candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, se concentró durante el último mes en reuniones con cámaras empresariales, asociaciones y otros sectores productivos.

Además, según informó la vocería de su campaña, realizó giras tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), así como entrevistas en medios de comunicación.

En ese periodo, sostuvo acercamientos con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (Upiav).

También se reunió con representantes de la Operadora de Pensiones del Seguro Social, la Cámara de Cañeros de Pérez Zeledón y una cooperativa agrícola industrial.

Hidalgo es el único candidato que registró una visita fuera del país, en Bruselas, donde se reunió con el Partido Popular Europeo y obtuvo respaldo para plantear una iniciativa de apoyo de la Unión Europea que permitiría combatir el crimen organizado en Limón.

En cuanto a las giras territoriales, visitó San Carlos, Pérez Zeledón, San José, Acosta, Heredia, Palmares, Naranjo, San Ramón, Moravia y cantones de Guanacaste.

El equipo de prensa de la agrupación rojiazul indicó que el aspirante atendió entrevistas en medios nacionales y regionales durante ese periodo.

Laura Fernández: Énfasis en provincias costeras y acercamiento a sectores empresariales y religiosos

La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ha concentrado su campaña en giras por provincias costeras y reuniones con sectores productivos y empresariales. (Facebook Laura Fernández/Cortesía)

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, concentró su agenda política en la construcción de respaldo territorial y sectorial, con énfasis en las provincias costeras (Guanacaste, Puntarenas y Limón), así como en reuniones con cámaras empresariales, colegios profesionales y sectores productivos estratégicos.

La agenda de Fernández refleja una campaña con un discurso sectorial orientado a posicionar propuestas y mostrar continuidad de proyectos como parte de su estrategia para atraer respaldo electoral.

Una constante en su agenda fue Guanacaste, donde desarrolló una gira que incluyó encuentros con agricultores, ganaderos, pescadores, mineros artesanales y comunidades vinculadas a actividades productivas tradicionales.

En esta provincia, Fernández reiteró compromisos con el sector agropecuario, la pesca y el desarrollo de infraestructura, y vinculó sus propuestas con la continuidad de proyectos impulsados por la actual administración, como el abastecimiento de agua para la Bajura y la modernización del aeropuerto internacional Daniel Oduber, de Liberia.

El sector pesquero fue uno de los ejes más reiterados de su discurso, tanto en Guanacaste como en Puntarenas. En distintas actividades con pescadores, Fernández planteó la reforma del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el aumento del subsidio por veda, la construcción de atracaderos y el dragado de esteros. De forma paralela, incorporó mensajes vinculados con seguridad, al señalar la necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las zonas costeras.

En Puntarenas, también puso el acento en infraestructura portuaria y desarrollo urbano.

Además de las giras territoriales, Fernández sostuvo reuniones con cámaras empresariales y organizaciones gremiales. Ante la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Federación de Cámaras y representantes de sectores como transporte, salud e informática, expuso un conjunto de 15 acciones orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos, fortalecer la competitividad y avanzar en la digitalización del Estado.

En esos espacios, reiteró propuestas relacionadas con obras viales, transporte público, reducción de presas y atención de listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como el fortalecimiento del régimen de pensiones.

Además, participó en actividades de carácter simbólico, como la liberación de tortugas en Parrita e incorporó el discurso ambiental y familiar como ejes de su eventual gobierno, mientras que en Limón ratificó compromisos con sectores religiosos.