Política

¿Dónde están y con quién hablan? Así buscan el voto seis candidatos presidenciales desde diciembre

Giras territoriales, reuniones sectoriales y actos puntuales marcan las campañas presidenciales. Analizamos las agendas de diciembre e inicios de enero de los candidatos para identificar dónde han puesto el foco y con quiénes buscan conectar

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora, Aarón Sequeira, Lucía Astorga, Arianna Villalobos Solís, Fernanda Matarrita Chaves, y Patricia Recio
Las giras territoriales y las reuniones con distintos sectores han marcado la campaña de seis candidatos presidenciales. En el orden usual, Álvaro Ramos, PLN; Ariel Robles, FA; Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana; Fabricio Alvarado, Nueva República; Juan Carlos Hidalgo, PUSC y Laura Fernández, PPSD.
Las giras territoriales y las reuniones con distintos sectores han marcado la campaña de seis candidatos presidenciales. En el orden usual, Álvaro Ramos (PLN) Ariel Robles (FA); Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana); Fabricio Alvarado (Nueva República); Juan Carlos Hidalgo (PUSC); y Laura Fernández (PPSO). (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidenciales
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.