Solo seis de 20 candidatos presidenciales firmaron un compromiso por la defensa de la CCSS y la salud pública en Costa Rica

Representantes de colectivos de la sociedad civil presentaron el compromiso público para la defensa y el fortalecimiento de la salud pública y la CCSS, al que solo seis candidaturas presidenciales se adhirieron.

Solo seis de las 20 candidaturas presidenciales firmaron este miércoles un compromiso público para la defensa y el fortalecimiento de la salud pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que todos los aspirantes fueron convocados a suscribir el documento.

El compromiso fue presentado por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, que llamaron a las candidaturas a asumir compromisos “claros y de largo plazo” para proteger el sistema público de salud y la seguridad social. No obstante, la mayoría de los aspirantes optó por no firmar, a pesar de haber recibido la invitación.

Las personas candidatas que sí firmaron el compromiso fueron Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS); Ariel Robles, del Frente Amplio; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN); y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

Según las organizaciones convocantes, el compromiso busca advertir a las candidaturas sobre los desafíos estructurales del sistema de salud, entre ellos las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el aumento de la informalidad laboral y las brechas territoriales en el acceso a los servicios.

El documento también señala preocupaciones por intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que, a criterio de las organizaciones, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario de salud y el derecho humano a la atención médica.

Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de distintos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios, que avalaron formalmente el llamado a fortalecer la salud pública como un pilar del modelo social costarricense.

A continuación el compromiso firmado por los seis candidatos: