Política

Solo seis de 20 candidatos presidenciales firmaron un compromiso por la defensa de la CCSS y la salud pública en Costa Rica

Documento advierte sobre retos urgentes del sistema de salud, como listas de espera, brechas territoriales y la privatización

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Candidaturas firman compromiso con la CCSS
Representantes de colectivos de la sociedad civil presentaron el compromiso público para la defensa y el fortalecimiento de la salud pública y la CCSS, al que solo seis candidaturas presidenciales se adhirieron. (Cristian Mora/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidencialesCCSSCompromiso con la CCSS
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.