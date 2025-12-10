Candidaturas presidenciales y legislativas firman compromiso para fortalecer la gestión comunitaria del agua en Costa Rica

Candidaturas de distintos partidos participaron en la firma del Compromiso Nacional con la Gestión Comunitaria del Agua, promovido por la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (Conaflu).

Diversas candidaturas presidenciales y legislativas firmaron el Compromiso Nacional con la Gestión Comunitaria del Agua, el pasado martes 9 de diciembre, durante un encuentro organizado por la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (Conaflu).

El acuerdo tiene como objetivo que los candidatas reconozcan el aporte de los acueductos comunales y las Asadas al bienestar de más de 1,7 millones de personas, así como a la seguridad hídrica del país.

En la actividad participaron las candidatas presidenciales Ana Virginia Calzada Miranda, del partido Centro Democrático Social, y Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

También firmaron el compromiso candidaturas a la vicepresidencia: Guillermo Arroyo Muñoz, del Frente Amplio; Xinia Chaves Quirós, de Liberación Nacional; Douglas Soto Campos, de Pueblo Soberano; y Steven Barrantes Núñez, de la Unidad Social Cristiana.

El documento establece lineamientos en materia de gobernanza democrática del agua, fortalecimiento institucional, financiamiento sostenible, protección de fuentes y reconocimiento legal y político del sector comunitario.

Según Conaflu, durante más de 60 años, las Asadas y los acueductos comunales (integrados por cerca de 10.000 liderazgos voluntarios) han construido infraestructura clave, protegido nacientes y garantizado el acceso al agua potable en comunidades rurales, indígenas y costeras de todo el país.

No obstante, la confederación advirtió que estos sistemas enfrentan crecientes presiones derivadas de la crisis climática, el deterioro de las cuencas, la expansión urbanística desordenada y vacíos normativos que ponen en riesgo la continuidad del servicio.

“Este compromiso nacional es un llamado a honrar esa responsabilidad colectiva y a construir un país que resguarde el agua como derecho humano y reconozca y valore a quienes la conservan y la gestionan para sus familias y comunidades”, afirmó Rolando Marín León, presidente de Conaflu.

El documento fue firmado con la participación, como testigos de honor, de Kifah Sasa Marín, representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Juan Carlos Pereira Jiménez, defensor adjunto de los Habitantes.

Asimismo, participaron de la firma aspirantes a diputados de siete agrupaciones políticas que respaldaron la iniciativa impulsada.