Acuerdo Nacional llama a respetar al TSE y frenar la desinformación en la campaña electoral 2026

Este jueves, diversas organizaciones firmaron un Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, un compromiso para promover un ambiente informativo transparente, la convivencia democrática y el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara a los comicios de 2026.

Aunque la invitación fue enviada a los 20 candidatos presidenciales, solo cinco asistieron a la firma. Esto, pese a que “la convocatoria se envió con bastante premura”, dijo a La Nación la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la UCR, Giselle Boza.

La iniciativa es parte del programa Ojo con la Desinformación y pretende que candidaturas, partidos políticos, organizaciones civiles, medios de comunicación, instituciones y creadores de contenido, firmen un acuerdo “para el tratamiento responsable de la información y el trabajo conjunto por una cultura de paz”.

Los candidatos que asistieron fueron Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN); Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM); y Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD).

Además, del candidato a la vicepresidencia de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Luis Felipe Arauz.

Compromisos

Entre los compromisos adquiridos por los firmantes, uno de los principales es el respeto al TSE “como ente rector del proceso electoral, encargado de garantizar los principios democráticos y su cumplimiento".

Además, el acuerdo exige verificar la información antes de compartirla, rechazar discursos de odio, y evitar el uso de contenidos generados con inteligencia artificial que puedan inducir a engaño o suplantación.

También, plantea el compromiso de corregir de manera inmediata los errores informativos y el rechazo como fuente informativa al uso de perfiles falsos o cuentas no verificadas para manipular el debate público.

El proyecto es impulsado por el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM-UCR), la Asociación Voces Nuestras, el colectivo Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR y el programa Punto y Aparte, entre otras organizaciones.

Durante su firma, participaron como testigos de honor, la Defensoría de los Habitantes, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Programa Estado de la Nación (PEN) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El acuerdo está disponible para firmar en la plataforma ojoconladesinformacion.org.

La iniciativa parte de un diagnóstico sobre el deterioro de la confianza ciudadana.

Según la II Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación del PROLEDI-UCR, en 2024, un 65,2% de los costarricenses consideraba que la libertad de expresión está en peligro y apenas un 35,6% confiaba en los medios de comunicación.

Además, un 81,7% observaba las noticias falsas como una amenaza directa a la democracia