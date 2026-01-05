Exministra da adhesión a Claudia Dobles

Claudia Dobles suma la adhesión de una exministra del PUSC.

La exministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas Pagán, le dio este lunes la adhesión a la candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

Vargas Pagán se desempeñó como ministra durante la administración socialcristiana de Abel Pacheco, en sustitución de Esmeralda Britton (actual candidata a diputada por el oficialismo).

La exjerarca fue expresidenta del Movimiento de Mujeres y exdirectora del Instituto de Formación Política del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Georgina Vargas Pagán argumentó que busca una opción para construir, no para destruir.

Otras adhesiones

Dobles recibió otras adhesiones semanas atrás, como la del Partido Republicano Social Cristiano y la del regidor de San José Rafael González Ovares, quien renunció en setiembre al partido del alcalde capitalino, Diego Miranda, Juntos San José.