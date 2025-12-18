Claudia Dobles suma adhesiones de agrupaciones y líderes cantonales a su campaña presidencial

Conferencia de prensa de Claudia Dobles para presentar adhesiones a su partido político.

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sumó este jueves las adhesiones de partidos cantonales y de liderazgos municipales.

Entre los nombres de quienes se sumaron a la campaña, destacan el presidente del Concejo Municipal de Paraíso, Aldo Mata, quien llegó al cargo en representación del Partido Liberal Progresista (PLP), agrupación a la cual renunció hace varios meses.

También figura el regidor Rafael González Ovares, quien renunció en setiembre al partido del alcalde capitalino, Diego Miranda, Juntos San José.

Dobles afirmó liderar un movimiento político que se ha caracterizado por entender el trabajo conjunto del gobierno nacional con los gobiernos locales.

“Así lo hicimos en las dos administraciones pasadas (los gobiernos del PAC 2014-2018 y 2018-2022)”, añadió.

La candidata también envió un mensaje a los funcionarios del régimen municipal, comprometiéndose a nunca emplear “el miedo, el amedrentamiento o la utilización de las instituciones, como armas contra ustedes”.

Dobles señaló a los funcionarios del régimen municipal que no instrumentalizará el miedo o las instituciones como armas contra ellos. (Jose Cordero/José Cordero)

Noticia en desarrollo...