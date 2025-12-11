Calderonismo anuncia adhesión a la candidatura presidencial de Claudia Dobles

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), recibió este jueves el apoyo del partido calderonista Republicano Social Cristiano (PRSC), de cara a las elecciones del 1. de febrero de 2026.

Otto Roberto Vargas, presidente del partido Republicano que no compite en la contienda electoral, anunció el respaldo de la agrupación a la candidatura de Dobles en un acto oficial realizado en la sede del Partido Acción Ciudadana (PAC), en San Pedro de Montes de Oca.

Vargas explicó que se trató de una decisión pensada y analizada. Señaló que la idea de formar parte de una coalición “era una línea del partido”, previendo el clima político que ocurre en el país.

Además, indicó que desde hace tres años, junto al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), consejero de la agrupación, propusieron a distintas fuerzas políticas del país a “hacer un gran frente de oposición”, siempre y cuando coincidieran en agendas relevantes para los republicanos, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Estado social de derecho.

“Yo creo que estos ideales que teníamos de hacer esa gran coalición hoy los podemos ver plasmados con la figura de Claudia Dobles. Este pensamiento político hoy nos lleva a unir esfuerzos”, externó Vargas.

Dobles, por su parte, explicó que unen las fuerzas con el partido Republicano debido a el “objetivo común de sacar a Costa Rica adelante en temas clave de seguridad, listas de espera, educación, movilidad e inversión social, así como generar y mejores oportunidades de empleo”.

La candidata enfatizó que esta adhesión tiene como propósito “sumar y unir a Costa Rica de frente a los retos enormes que vivimos como país”.

La candidatura de Claudia Dobles sumó este jueves la adhesión del PRSC en una actividad realizada en la sede del PAC. (La Nación/La Nación)

La ex diputada Floria Segreda (2014-2018), quien llegó al Congreso en representación del Partido Restauración Nacional (PRN), también brindó su adhesión a Dobles.

