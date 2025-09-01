Política

Exjefe presenta denuncia contra candidato a diputado por Limón; aspirante alega que la gestión carece de sentido

El exdiputado del Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, denunció a su exasesor legislativo

Por Sebastián Sánchez
El exdiputado Otto Roberto Vargas presentó una denuncia penal contra su exasesor, Osvaldo Artavia
Elecciones 2026Otto Roberto VargasOsvaldo ArtaviaPueblo SoberanoRepublicano Social Cristiano
