Claudia Dobles: ‘Costa Rica está lista para una segunda ronda entre dos mujeres’

Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, registró un crecimiento significativo en la intención de voto, según la última encuesta de Idespo.

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), celebró el aumento de 2,9 puntos porcentuales en el apoyo registrado en la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Se trata del mayor crecimiento reportado en este estudio, después del obtenido por Laura Fernández, del chavista partido Pueblo Soberano (PPSO). La aspirante que representa la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves afianzó su ventaja al pasar del 28,1% en octubre al 32,8% en noviembre.

En el caso de Dobles, la ex primera dama escaló del 2,3% en octubre al 5,2% en noviembre, lo que le permitió superar al aspirante del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, y colocarse en la tercera posición.

Robles también mostró un avance, aunque más moderado, al pasar de 2,9% a 3,7% en el mismo periodo. El segundo lugar continúa en manos de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien alcanzó un 6,6% de apoyo, pero con un crecimiento mínimo de apenas 0,4 puntos porcentuales.

Tras conocer los resultados, Dobles aseguró que “Costa Rica ya está lista para una segunda ronda entre dos mujeres” y aseguró que su candidatura es la única capaz de vencer al oficialismo en las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Agregó que los números de Idespo “nos confirman que seguimos generando conversación porque damos la cara, vamos a foros, visitamos comunidades y nos reunimos con diferentes sectores para plantearle a Costa Rica acciones concretas en temas de seguridad, educación, listas de espera, generación de empleo y transporte”.

Ese repunte se da en un contexto en el que, según reportó La Nación, la ausencia de Laura Fernández en los debates de las últimas semanas ha convertido a Dobles en el principal blanco de los ataques del resto de los candidatos.

La ex primera dama ha tenido que responder por leyes aprobadas durante la administración de su esposo, Carlos Alvarado (2018-2022), que continúan generando discusión en distintos sectores, como la reforma fiscal, la Ley de Empleo Público y la normativa que modificó las reglas para las huelgas.

Aunque Dobles participa en la contienda bajo la bandera de la CAC, la estructura política que sostiene su campaña, en buena parte de la logística territorial, los cuadros experimentados y los liderazgos locales proviene del PAC, que vuelve a tener un rol activo después de un periodo de repliegue.

Esto ocurre pese a que muchos “dieron por muerto” al PAC tras el final del gobierno de Carlos Alvarado, especialmente cuando la agrupación no consiguió un solo diputado en las elecciones de 2022. Fue la primera ocasión en que quedó fuera del Congreso desde su ingreso en el periodo 2002-2006.