Claudia Dobles: ‘Costa Rica está lista para una segunda ronda entre dos mujeres’

Tras crecer 2,9 puntos en la última encuesta del Idespo, la ex primera dama sostiene que su campaña se consolida como la principal alternativa frente al oficialismo

Por Lucía Astorga
Candidatos a la presidencia de la república durante Debate Presidencial en la UNA
Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, registró un crecimiento significativo en la intención de voto, según la última encuesta de Idespo. (JOHN DURAN/John Durán)







Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

