¿Con quiénes se uniría Álvaro Ramos? Estos son los candidatos presidenciales con los que pactaría una alianza para segunda ronda

El candidato del PLN, Álvaro Ramos, reconoció que podría tener cercanía con varios candidatos presidenciales, de cara a la segunda ronda.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, reconoció este lunes, en entrevista con Noticias Monumental, que tiene puntos en común con varios aspirantes de otras agrupaciones políticas con quienes podría pactar una alianza de cara a la segunda ronda electoral, en abril.

El liberacionista respondió de forma positiva ante la posibilidad de acercarse a propuestas como la de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio, y Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

En una entrevista con dicho medio, le preguntaron directamente al candidato liberacionista si se ve en una alianza con Claudia Dobles para la eventual segunda ronda, que se realizaría el 5 de abril.

“Sin duda, creo que podremos construir una agenda común, a partir de la cual tener alianzas”, reconoció Ramos.

En el caso del frenteamplista Ariel Robles, el candidato del PLN dijo que ya ha visto señales de parte del diputado con vistas a algún acercamiento electoral.

“No sé si fue igual de claro con el tema de Venezuela, pero mientras nos circunscribamos a una agenda nacional, podríamos construir puntos en común. Él, para Costa Rica, tiene mucha claridad sobre el riesgo democrático”, indicó el verdiblanco.

Respecto a la posibilidad de tener cercanía con Juan Carlos Hidalgo, candidato de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Álvaro Ramos indicó que ha tenido conversaciones con él y ha sentido “muchos puntos en común”.

Sobre la posición de Fabricio Alvarado, diputado y candidato de Nueva República, Ramos señaló que cualquier pacto dependería de él.

Aunque destacó que Alvarado defendió la no intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en la participación política de menores como su hija, el liberacionista dijo que no ha visto tan claro si el líder del fabricismo está opuesto al oficialismo y su continuidad.

“A veces parece estar opuesto y dijo que por eso no votaba por el levantamiento de la inmunidad (de Rodrigo Chaves, para afrontar una investigación sobre beligerancia política en el Tribunal Supremo de Elecciones). Es una posición interesante, pero habrá que ver cuál asume para la segunda ronda. De mi parte, las puertas están abiertas”, agregó.