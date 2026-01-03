Álvaro Ramos sobre caída de Nicolás Maduro en Venezuela: aborrecemos las dictaduras disfrazadas de democracia

Fotografías de las explosiones en Caracas la noche del 3 de enero, cuando fue detenido Nicolás Maduro por un comando del ejército estadounidense.

“En Costa Rica, aborrecemos las dictaduras y las posturas autoritarias, por ello hoy luchamos para no llegar a ese punto en nuestro país”, fueron las primeras palabras del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, tras la captura del venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Ramos continuó su posición asegurando que “por eso repudiamos los autoritarismos disfrazados de democracia, esos que empiezan persiguiendo adversarios políticos, cerrando medios de comunicación, silenciando periodistas y restringiendo libertades públicas”, dice el comunicado que hizo circular Ramos por redes sociales y en el que reprocha a los gobiernos que “se sostienen mediante alianzas con el narcotráfico, el destierro de opositores y el ataque sistemático a la institucionalidad democrática”.

El aspirante presidencial liberacionista confía en que Venezuela pueda salir adelante tras la intervención estadounidense. “Deseo y confío en que el pueblo venezolano pueda reponerse de esta situación y encuentre una salida democrática, apegada al derecho internacional, sin caudillos y sin fanatismos de ningún tipo”, dijo Ramos.