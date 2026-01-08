Fabricio Alvarado explica cómo manejará su agenda entre la Asamblea Legislativa y su campaña presidencial

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República, aseguró que combinará su labor legislativa con las actividades de campaña durante el cierre del proceso electoral.

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), explicó la agenda que desarrollará como diputado de la República y candidato presidencial en el cierre de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 1.º de febrero.

Alvarado indicó a La Nación que, aunque enero es el mes más intenso en materia de campaña, combinará sus labores legislativas con las electorales.

El candidato presidencial, además, detalló que la decisión de combinar labores se debe a que el trabajo en la Asamblea Legislativa “es bastante” y existen proyectos que su bancada considera prioritarios y desea que se aprueben pronto.

Señaló que, como jefe de la fracción de Nueva República, le corresponde liderar las discusiones de dichas iniciativas legislativas.

¿Cobrará dietas?

Respecto al pago de dietas, el candidato de Nueva República indicó que, en los casos en que tenga que ausentarse de sus labores legislativas o de alguna sesión del plenario, no solicitará permiso alguno y, por lo tanto, no cobrará dietas.

“Yo no solicitaría permiso porque implicaría ir a esas actividades electorales; implicaría tener que perder la dieta, pero es parte de. Esta es la manera en la que vamos a tener que enfrentar la dinámica del último mes”, agregó Alvarado.