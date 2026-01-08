Política

Fabricio Alvarado explica cómo manejará su agenda entre la Asamblea Legislativa y su campaña presidencial

Candidato de Nueva República aclaró si pedirá permisos o asumirá ausencias sin cobro de dietas durante enero

Por Cristian Mora y Arianna Villalobos Solís
Debate de candidatos presidenciales sobre el futuro de la educación
Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República, aseguró que combinará su labor legislativa con las actividades de campaña durante el cierre del proceso electoral. (JOHN DURAN)







