¿Dejará Luz Mary Alpízar su curul para hacer campaña presidencial? Esto dijo la candidata

Luz Mary Alpízar, candidata presidencial del PPSD, aseguró que combinará su agenda legislativa con actividades de campaña.

Luz Mary Alpízar, candidata presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aclaró si dejará su curul en la Asamblea Legislativa para dedicarse a las labores de su campaña de cara a las elecciones del 1.º de febrero.

Alpízar dijo a La Nación que, al asumir ambos roles de diputada de la República y candidata presidencial, decidió combinar las actividades de su agenda según una planificación y prioridades definidas, al menos durante el mes de enero.

Según explicó, esta decisión responde a que se considera una persona responsable y busca mantener un equilibrio entre ambas funciones.

¿Cobrará dietas?

Alpízar aseguró que no cobrará dietas cuando se ausente de sus labores legislativas para atender actividades proselitistas.

Indicó que, en esos casos, seguirá el reglamento legislativo y comunicará previamente sus ausencias a las presidencias del plenario y de las comisiones correspondientes.

Además, afirmó que no gestionará permisos para el reconocimiento de pago ni cobrará gastos de representación.

Agenda de la candidata

Este viernes, la candidata participará en el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El sábado asistirá a actividades con medios de comunicación y el domingo realizará una revisión de agenda y preparación para los debates de la próxima semana.