Eli Feinzaig aclara si se ausentará de la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña presidencial

Eliécer Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), explicó cómo manejará su agenda como diputado de la República mientras participa en la campaña electoral de cara a los comicios del 1.º de febrero.

Ante una pregunta de La Nación sobre si se ausentará de sus labores como legislador para dedicarse a la campaña, Feinzaig dijo que durante el mes de enero participará tanto en actividades proselitistas como en las sesiones de la Asamblea Legislativa, por lo que dividirá su tiempo entre ambas funciones.

No obstante, aclaró que no ha solicitado permisos para ausentarse de la Asamblea y participar en actividades de campaña.

Indicó que, en caso de ausentarse de sesiones o compromisos legislativos, asumirá la pérdida económica y no presentará permisos para que se le paguen las dietas correspondientes a las sesiones a las que no asista.

“En la medida que tenga que faltar a algunas de las sesiones del mes de enero, simple y sencillamente faltaré sin pedir el permiso que habilitaría que me paguen por no haber asistido”, agregó el candidato del PLP.

Agenda del candidato

Entre el final de esta semana y la próxima, Feinzaig asistirá el domingo 11 de enero al debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); participará del espacio de entrevistas Café Política, de Teletica; realizará giras en Pérez Zeledón y Alajuela; y concederá entrevistas en medios radiofónicos.