Campaña de Laura Fernández queda sin dos figuras clave en el manejo financiero

Carlos Vásquez Landergreen, renunció a la tesorería de Pueblo Soberano (PPSO), y Carlos Valenciano Kamer, dimitió a su cargo como encargado de las Finanzas de la campaña de Laura Fernández.

La candidatura presidencial de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quedó sin dos figuras clave en el manejo de los recursos, tras la salida, en un lapso de cuatro meses, del tesorero de la agrupación chavista y del encargado de las finanzas electorales.

El 3 de octubre se confirmó la renuncia de Carlos Vásquez Landergreen a la tesorería de Pueblo Soberano, mientras que el 6 de enero se informó la salida de Carlos Valenciano Kamer del comando de campaña, al dejar su puesto como encargado de Finanzas.

Vásquez asumió la tesorería del partido el 1.° de junio del año pasado, luego de que —según relató— “don Rodrigo” se lo solicitara. Sin embargo, apenas tres meses después anunció su salida mediante una carta dirigida a los asambleístas de Pueblo Soberano, en la que aseguró que “formar parte de la estructura de un partido más bien me limita, me estorba y me distrae de las cosas que realmente importan para el verdadero progreso de nuestra patria”.

Vásquez renunció tanto a su puesto como tesorero titular del Comité Ejecutivo Superior de Pueblo Soberano, como a su cargo como delegado nacional y a la militancia de la agrupación política.

Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano, se quedó sin sus figuras de confianza para el manejo de los recursos. (La Nación/Campaña de Laura Fernández/Campaña de Laura Fernández)

Por su parte, Valenciano se unió al comando de campaña el 12 de julio, luego que Pilar Cisneros revelara que Pueblo Soberano sería el vehículo partidario que utilizaría el chavismo para competir en las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero.

En octubre, el empresario aseguró haber cedido la totalidad de sus acciones como propietario del canal de televisión ¡OPA!, a un fideicomiso de Panamá que tiene como beneficiarios a sus hijos y su esposa.

El medio de comunicación había anunciado en julio los planes de Valenciano, de ceder sus acciones, como una forma de “reafirmar” que la línea editorial del canal es “completamente independiente de intereses políticos”. Igualmente, se alegó que la medida pretendía evitar “cualquier interpretación de interferencia política” en las operaciones de la televisora.

No obstante, el 6 de enero, Francisco Gamboa, secretario general y candidato a la primera vicepresidencia, confirmó la salida de Valenciano como encargado de finanzas de la campaña de Laura Fernández, “por el volumen de trabajo que implica el área de finanzas y sus múltiples compromisos".

Un día antes, el director de ¡OPA!, Douglas Sánchez, anunció que Fernández declinó asistir al debate de candidatos presidenciales organizado por el medio de televisión, para el 18 de enero.

Hombres de confianza del chavismo

Ambos hombres eran personas de confianza dentro del círculo chavista. Vásquez Landergreen fue director de operaciones del fideicomiso Costa Rica Próspera, estructura que captó recursos para pagar gastos de campaña de Rodrigo Chaves en el 2021, al margen de los controles legales que establece el Código Electoral.

Mientras que la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, dijo que Valenciano Kamer “es una persona súper conectada con el sector empresarial e industrial” y que sería uno de los encargados de conseguir fondos, porque “para hacer campaña necesitamos fondos”.

La solicitud de ‘don Rodrigo’

Tanto Vásquez Landergreen como Valenciano estuvieron envueltos en polémicas mientras formaron parte de la estructura del Partido Pueblo Soberano y de la campaña presidencial de Laura Fernández, en episodios que generaron cuestionamientos públicos y obligaron a aclaraciones desde la dirigencia partidaria.

Minutos después de que se oficializara la elección de Vásquez como tesorero del partido chavista, se desató una controversia, luego que este afirmara que aceptó el cargo porque ‘don Rodrigo’ se lo pidió, pero de inmediato, desde la dirigencia del partido, le pidieron aclarar lo dicho.

“Es la primera vez que estoy en una asamblea y estoy aquí por dos personas, porque don Rodrigo me pidió explícitamente que le ayudara a que se organizara..., porque se me pidió que les viniera a aportar control y experiencia, y eso es en lo que tengo toda la experiencia de vida", aseguró.

Mientras decía esto, se escuchaban interrupciones desde la dirigencia para decirle: “No, no puede decirlo”.

Luego, Mayuli Ortega, presidenta de Pueblo Soberano, tomó el micrófono para manifestarle al nuevo tesorero que la prensa es “maliciosa” y que debía aclarar que no se refería al presidente Rodrigo Chaves, quien tiene prohibición constitucional de participar en política.

La dirigente declaró: “No es don Rodrigo Chaves, es nuestro amigo don Rodrigo”.

Al respecto, Carlos Vásquez Landergreen aseveró: “Esa mención que hice la podría haber hecho a don Guillermo o a don Mario, no es nadie, ni ningún funcionario actual ni ningún tipo de puesto del gobierno actual”.

Finalmente, consultado por la prensa, dijo que se refería a “Rodrigo Vargas”, un amigo de él que lo ha impulsado a apoyar este proyecto político.

Pago a empresa de seguridad

Por su parte, además de los cuestionamientos por su vínculo con un canal televisivo, Valenciano se convirtió en una pieza clave en uno de los principales escándalos protagonizados por la campaña de Laura Fernández.

El empresario dijo ser la persona que contrató a la firma de seguridad que revisó la oficina de la candidata y que habría detectado, el 14 de octubre pasado, un micrófono presuntamente oculto en un tomacorriente, con el supuesto objetivo de espiarla.

Ante consultas de este medio, Valenciano recalcó que se trató de “un equipo de seguridad especializado, incluso con prestigio internacional”. Posteriormente, precisó que fueron sus agentes de seguridad quienes contactaron a la empresa encargada de la revisión.

Sin embargo, en ese momento se negó a revelar el nombre de la empresa y el monto pagado, “porque está dando servicios en una serie de países”.

No obstante, el tesorero a. i. de Pueblo Soberano, Raúl Ignacio Zamora Trejos, informó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que la empresa Security Force fue la que realizó la inspección y que esa contratación fue “cancelada con fondos propios, que fueron recibidos por las inscripciones y participaciones de las candidaturas a diputación, así como donaciones comunes”.

Para respaldar ese pago, el partido aportó una factura electrónica de la compañía por $1.130, emitida el 20 de octubre del 2025, seis días después de que Fernández denunciara públicamente la presencia del supuesto micrófono.

Tras las críticas generadas por esa denuncia, Valenciano sostuvo: “Yo lo único que digo es que, publicidad buena o mala, siempre es una buena publicidad para Laura (Fernández)”.