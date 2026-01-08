Política

Campaña de Laura Fernández queda sin dos figuras clave en el manejo financiero

Las salidas ocurren en un momento clave del proceso electoral y tras controversias que involucraron a ambas figuras

Por Lucía Astorga
Carlos Vásquez Landergreen, renunció a la tesorería de Pueblo Soberano (PPSO), y Carlos Valenciano Kamer, dimitió a su cargo como encargado de las Finanzas de la campaña de Laura Fernández.
Carlos Vásquez Landergreen, renunció a la tesorería de Pueblo Soberano (PPSO), y Carlos Valenciano Kamer, dimitió a su cargo como encargado de las Finanzas de la campaña de Laura Fernández.







