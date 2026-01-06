Política

Carlos Valenciano, exdueño de canal de TV, renuncia como encargado financiero de la campaña de Laura Fernández

Su salida fue confirmada por Francisco Gamboa, jefe de campaña y candidato a la primera vicepresidencia

Por Lucía Astorga
Laura Fernández, plan de gobierno de PPSO
El empresario Carlos Valenciano renunció a su puesto como encargado de finanzas de la campaña presidencial de Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Elecciones 2026Laura FerrnándezPueblo SoberanoCarlos Valenciano Kamer
Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

