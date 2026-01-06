Carlos Valenciano, exdueño de canal de TV, renuncia como encargado financiero de la campaña de Laura Fernández

El empresario Carlos Valenciano renunció a su puesto como encargado de finanzas de la campaña presidencial de Laura Fernández.

El empresario Carlos Valenciano Kamer renunció a su cargo como encargado de finanzas de la campaña presidencial de Laura Fernández, con el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Efectivamente, por el volumen de trabajo que implica el área de finanzas y sus múltiples compromisos empresariales, don Carlos Valenciano decidió no continuar como el encargado de Finanzas, área de la campaña que se gestiona ahora desde una comisión de trabajo”, indicó Francisco Gamboa, jefe de campaña y candidato a la primera vicepresidencia, luego que el medio de comunicación El Observador diera a conocer la renuncia.

No obstante, Gamboa afirmó que Valenciano continúa siendo parte del equipo de trabajo de la campaña como asesor en temas financieros y “una persona de confianza de nuestra candidata presidencial”.

En octubre pasado, Valenciano, aseguró haber cedido la totalidad de sus acciones como propietario del canal de televisión ¡OPA!, a un fideicomiso de Panamá que tiene como beneficiarios a sus hijos y su esposa.

El empresario había anunciado en julio que cedería la totalidad de sus acciones, tras anunciarse su integración al comando de campaña del partido chavista.

En aquel momento, el canal de televisión aseguró que la separación de Valenciano “reafirmaba” su línea editorial, la cual describió como “completamente independiente de intereses políticos” desde su fundación, hace dos años. Igualmente, se alegó que medida pretendía evitar “cualquier interpretación de interferencia política” en las operaciones del medio.

Cuando se anunció la designación de Valenciano, la diputada oficialista Pilar Cisneros describió al empresario como “una persona súper conectada con el sector empresarial e industrial” y afirmó que sería uno de los encargados de conseguir fondos, porque “para hacer campaña necesitamos fondos”.

En octubre, Pueblo Soberano también sufrió la salida Carlos Vásquez Landergreen quien renunció al cargo de tesorero. En una carta dirigida a los asambleístas, dijo que “formar parte de la estructura de un partido más bien me limita, me estorba y me distrae de las cosas que realmente importan para el verdadero progreso de nuestra patria”.

Episodio del micrófono

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada. (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)

Valenciano también afirmó ser la persona que contrató la firma de seguridad que revisó la oficina de Laura Fernández, y que habría detectado, el 14 de octubre pasado, un micrófono presuntamente oculto en un tomacorriente, con el supuesto objetivo de espiar a la candidata.

Ante una consulta de este diario, el empresario recalcó que se trató de “un equipo de seguridad especializado, incluso con prestigio internacional”. Sin embargo, ese día se negó a revelar el nombre de la empresa y el monto pagado.

Posteriormente, ante una nueva consulta, Valenciano precisó que fueron sus agentes de seguridad quienes contactaron a la empresa de seguridad a cargo de hacer la revisión. Dijo no estar autorizado a dar el nombre de la compañía, “porque está dando servicios en una serie de países”.

No obstante, el tesorero a. i. de Pueblo Soberano, Raúl Ignacio Zamora Trejos, informó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que la empresa Security Force fue la que realizó la inspección y que esa contratación fue “cancelada con fondos propios, que fueron recibidos por las inscripciones y participaciones de las candidaturas a diputación, así como donaciones comunes”.

Para justificar ese pago, el partido aportó una factura electrónica de la compañía por $1.130, la cual fue emitida el 20 de octubre del 2025, es decir, seis días después de que Fernández denunció la presencia del micrófono supuestamente para espiarla.

Tras las críticas que generó la denuncia hecha por la candidata chavista sobre el hallazgo del supuesto micrófono, Valenciano alegó lo siguiente: “Yo lo único que digo es que, publicidad buena o mala, siempre es una buena publicidad para Laura (Fernández)”.