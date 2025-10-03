Renuncia tesorero de campaña de Laura Fernández: ‘Formar parte de la estructura me limita, me estorba y me distrae’

Carlos Vásquez Landergreen estuvo solo cuatro meses en el cargo de tesorero del PPSO. Foto: Albert Marín.

Carlos Vásquez Landergreen renunció al cargo de tesorero de Pueblo Soberano (PPSO), partido de la candidata Laura Fernández. La decisión la comunicó mediante un oficio enviado a la Asamblea Nacional de la agrupación y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En la carta dirigida a los asambleístas de Pueblo Soberano, Vásquez alegó que se retiraba “para seguir trabajando por la agenda de desarrollo” del país. También, reiteró su apoyo al gobierno de Rodrigo Chaves y a la candidatura presidencial de Laura Fernández, como continuidad de la actual administración.

No obstante, señaló: “Formar parte de la estructura de un partido más bien me limita, me estorba y me distrae de las cosas que realmente importan para el verdadero progreso de nuestra patria”.

Relató que había pensado en dimitir desde el 30 de setiembre, pero que decidió “meditar una vez más sobre sus motivos, necesidad, razonabilidad y oportunidad”.

“Mi decisión de retirarme de la estructura formal del partido se mantiene”, agregó.

Vásquez renunció tanto a su puesto como tesorero titular del Comité Ejecutivo Superior de Pueblo Soberano, como a su cargo domo delegado nacional y a la militancia de la agrupación política.

“Esta renuncia es efectiva de inmediato”, destacó. El extesorero, junto con la presidenta del partido, Mayuli Ortega, fue parte de los integrantes de la dirigencia que compartió en sus redes sociales, el pasado 30 de setiembre, un afiche en el que se convocaba a acompañar a Fernández en una misa de acción de gracias, en la basílica de los Ángeles.

Tras negar la veracidad de la invitación, Fernández reconoció que sí pagó por la misa, pero alegó que se trataba de una actividad privada, que se filtró desde el comando de campaña.

El comando de campaña de Pueblo Soberano confirmó la salida de Carlos Vázquez, “por razones personales”.

¿Quién es Carlos Vásquez?

Vásquez Landergren fue director de operaciones del fideicomiso Costa Rica Próspera, estructura que captó recursos para pagar gastos de campaña de Rodrigo Chaves en el 2021, al margen de los controles legales que establece el Código Electoral.

Asumió como tesorero el 1.º de junio pasado, tras ser electo en la misma Asamblea Nacional en la que Francisco Gamboa, exministro de Economía, fue ratificado como secretario general del partido.

Actualmente, Francisco Gamboa también ostenta el cargo de candidato a la primera vicepresidencia, en la fórmula liderada por Laura Fernández, así como el de jefe de campaña de Pueblo Soberano. La Nación remitió consultas al exjerarca y al encargado de prensa de la agrupación, pero no se obtuvo respuesta.

Vásquez: Me lo pidió don Rodrigo

Vásquez estuvo envuelto en una polémica tan solo minutos después de que se oficializara su elección como tesorero del partido chavista, al afirma que aceptó ese cargo porque ‘don Rodrigo’ se lo pidió, pero de inmediato, desde la dirigencia del partido, le pidieron aclarar lo dicho.

“Es la primera vez que estoy en una asamblea y estoy aquí por dos personas, porque don Rodrigo me pidió explícitamente que le ayudara a que se organizara..., porque se me pidió que les viniera a aportar control y experiencia, y eso es en lo que tengo toda la experiencia de vida", aseguró luego de afirmar que está pensionado y que se dedica a brindar asesorías empresariales.

Sin embargo, mientras decía esto, se escuchaban interrupciones desde la dirigencia. Virginia Corrales, vocal uno del Comité Ejecutivo del PPSO, se acercó para decirle: “No, no puede decirlo”.

Y luego, Mayuli Ortega, exfuncionaria de Casa Presidencial, quien ejerce como presidenta del partido, reiteró que “no puede decir eso”.

En ese momento de tensión, una de las delegadas del partido dijo: “¡Eso fue más antes!“.

Luego, Mayuli Ortega tomó el micrófono para recordar al nuevo tesorero que la prensa es “maliciosa” y que debía aclarar que no se refería al presidente Rodrigo Chaves, quien tiene prohibición constitucional de participar en política.

La dirigente declaró: “No es don Rodrigo Chaves, es nuestro amigo don Rodrigo”.

Al respecto, Carlos Vásquez Landergren aseveró: “Esa mención que hice la podría haber hecho a don Guillermo o a don Mario, no es nadie, ni ningún funcionario actual ni ningún tipo de puesto del gobierno actual”.

Finalmente, consultado por la prensa, dijo que se refería a “Rodrigo Vargas”, un amigo de él que lo ha impulsado a apoyar este proyecto político.