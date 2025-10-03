Política

Renuncia tesorero de campaña de Laura Fernández: ‘Formar parte de la estructura me limita, me estorba y me distrae’

Carlos Vásquez Landergreen ocupaba el cargo desde junio, cuando afirmó que ‘don Rodrigo’ se lo pidió

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
01 de junio del 2025. Auditorio del Grupo Moreno en Pavas. 11:00 hrs. Dirigentes y delegados del Partido Pueblo Soberano eligieron al exministro Francisco Gamboa como secretario general. En una asamblea realiada en el salón de eventos Grupo Moreno y con la presencia de 63 delegados se llevó a cabo la elección poco después del mediodía. En la foto: Francisco Gamboa es recibido por los simpatizantes del partido. Foto: Albert Marín.
Carlos Vásquez Landergreen estuvo solo cuatro meses en el cargo de tesorero del PPSO. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Asamblea del PPSO.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Vásquez LandergreenPueblo SoberanoElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.