Rodrigo Chaves pagó $15.000 a exdiputado del PLN para trabajar como ‘operador político’

El actual presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, contrató al exdiputado de Liberación Nacional (PLN), Carlos Pérez Vargas, para que trabajara como el “operador político” del grupo Costa Rica Próspera, el cual impulsó posteriormente su candidatura con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Chaves le pagó al político y abogado alrededor de $15.000, en varios tractos, con recursos aportados por el empresario e importador de arroz, Bernal Jiménez Chavarría, mediante una cuenta externa al polémico fideicomiso que financió gastos electorales.

Todo esto fue relatado este lunes por Carlos Vásquez Landergreen, quien se desempeñó como director de operaciones de Costa Rica Próspera. Él sostuvo que ese fue un grupo de pensamiento político que buscaba una coalición partidaria para el 2022 y que terminó impulsando a Chaves.

Vásquez compareció bajo fe de juramento ante los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales.

Les dijo que, hasta donde él supo, el exdiputado Carlos Pérez laboró para el grupo político, al menos, entre febrero y junio del 2021. Describió sus funciones como “consultor, asesor y operador político”.

También aseguró que el exdiputado del PLN fue uno de los miembros que fundaron el grupo Costa Rica Próspera, aunque dijo que era el único integrante que cobraba honorarios por sus servicios.

Carlos Pérez fue diputado del 2008 al 2010 durante el segundo mandato de Óscar Arias. Entró para llenar una curul que quedó vacante a medio periodo.

Vásquez sostuvo que esa contratación se produjo antes de que se creara el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual captó recursos privados y financió gastos de la campaña de Chaves sin pasar por las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el cual lo postuló para la Presidencia de la República.

“Antes de que se constituyera el fideicomiso, que se instaló a finales de febrero del 2021, Bernal Jiménez Chavarría había aportado un cheque de $15.000 y, como no había cuentas ni fideicomiso, ese cheque lo recibió Rodrigo (Chaves) y Rodrigo lo usó para pagarle”, afirmó el compareciente.

El exdiputado liberacionista es abogado y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica, de acuerdo con el sitio web institucional.

Carlos Pérez Vargas (a la derecha) fue diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Cartago, en el periodo 2006-2010. (Francisco Rodr’guez.E.)

Vásquez Landergreen dijo a los diputados que él solo podía referirse a lo acontecido dentro de ese grupo hasta mediados de junio de 2021, cuando presentó su renuncia.

El puesto, según dijo, inmediatamente fue asumido por Karla Fabiola Romero Cruz, quien posteriormente fue nombrada por Chaves como jerarca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Para el momento en que ambos coincidieron dentro de Costa Rica Próspera, recordó el administrador, las acciones del grupo se concentraban en intentar construir una coalición de partidos políticos rumbo a las elecciones nacionales de 2022.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionó que Rodrigo Chaves le pagara a Carlos Pérez con dineros de Bernal Jiménez.

“Desde antes que don Rodrigo Chaves fuera parte del fideicomiso (Costa Rica Próspera), ya don Bernal Jiménez le venía dando dinero; con razón tanta insistencia con volarse el arancel del arroz”, declaró el frenteamplista.

Al término de la comparecencia, los diputados de la comisión legislativa aprobaron una moción, de forma unánime, para llamar a comparecer al exdiputado liberacionista.

También, convocaron a la presidenta de Dinadeco, quien asumió el puesto de Vásquez Landergreen, en Costa Rica Próspera, a mediados de junio de 2021.

Compareciente: Yo no conozco sobre el uso de fondos en campaña Copiado!

En relación con el uso de recursos del fideicomiso privado para la campaña electoral, el compareciente declaró: “Obviamente existieron más gastos después de que yo me retiré y antes de que arrancara la campaña en octubre de los cuales yo no participé y yo no conozco”.

Vásquez Landergreen insistió en que “mis datos contables se detienen hasta el corte del 16 de junio de 2021. Después de ahí no tengo más información”.

Más temprano, este mismo lunes en la comisión, Alonso Vargas Araya, representante legal de la firma fiduciaria ATA Trust Company, identificó a Rodrigo Chaves Robles, a Jack Loeb Casanova y a Carlos Vásquez Landergreen como las personas que giraban instrucciones sobre los gastos del fideicomiso.