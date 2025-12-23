Política

Conozca y compare a los 20 candidatos a la Presidencia: ‘La Nación’ lanza una herramienta interactiva para las elecciones del 2026

Datos vitales para que vote informado: a 40 días de las elecciones, este especial interactivo permite analizar y comparar a los 20 candidatos presidenciales.

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Conozca y compare candidatos presidenciales
La herramienta interactiva Conozca y compare candidatos muestra un pequeño perfil de cada una de las 20 personas que aspiran ocupar la silla presidencial. Foto: (nacion.com/Captura de pantalla nacion.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Candidatos presidencialesElecciones Costa Rica 2026TSE
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.