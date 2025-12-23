Conozca y compare a los 20 candidatos a la Presidencia: ‘La Nación’ lanza una herramienta interactiva para las elecciones del 2026

La herramienta interactiva Conozca y compare candidatos muestra un pequeño perfil de cada una de las 20 personas que aspiran ocupar la silla presidencial. Foto:

A 40 días para las elecciones del próximo 1.° de febrero y en momentos en que los indecisos son mayoría, La Nación publica en su sitio web una herramienta interactiva con información detallada sobre cada uno de los 20 candidatos a la Presidencia de la República, que permite conocer más a fondo sus propuestas y hacer comparaciones entre ellos.

En este especial previo también encontrará información sobre los cientos de personas que se postulan para ocupar una de las 57 curules de la Asamblea Legislativa a partir de mayo entrante.

En este enlace, primero hallará una pequeña biografía de cada candidato presidencial y podrá descargar su currículum vitae y su plan de gobierno.

Esa información se desplegará cuando dé un clic sobre la fotografía de cada uno de ellos. Además, encontrará sus principales propuestas sobre 10 temas distintos. En total, cada uno, en exclusiva, respondió 31 preguntas sobre seguridad, educación, medio ambiente, vivienda, empleo, tipo de cambio y movilidad, entre otros.

Por ejemplo, podrá saber cuáles serán sus prioridades de ganar las elecciones, si impulsará alguna reforma en específico y dónde obtendrá dinero para hacerle frente a la ola de inseguridad que azota al país.

18 de los 20 candidatos respondieron a las preguntas. Solo Laura Fernández, de Pueblo Soberano; y Fabricio Alvarado, de Nueva República, se negaron a concederle una entrevista a este diario, pese a las múltiples solicitudes.

Ante esa situación y en aras de que los votantes acudan informados a las urnas, en el caso de ellos dos, la mayoría de las consultas se respondieron con base en los planes de gobierno que entregaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Si alguno de los temas consultados no sé abordó en esos documentos, no se consignó ninguna respuesta.

El orden en que aparecen las candidaturas es el mismo de las papeletas que se utilizarán en las Elecciones Nacionales del próximo 1.° de febrero.

Comparación de propuestas entre candidatos presidenciales

La herramienta interactiva no solo le permite ver el perfil del candidato y saber cómo piensa, sino que también tiene la opción de hacer comparaciones entre candidatos. Solo debe darle clic al botón azul que dice: “Comparar candidatos”, el cual aparece debajo de las fotografías de los 20 aspirantes.

Inmediatamente, se abrirá una pantalla donde encontrará de nuevo una fotografía de cada candidato. Al seleccionar a dos de ellos, de seguido se abrirá una ventana donde podrá comparar las respuestas de cada uno a las 31 preguntas planteadas.

Las preguntas están divididas en 10 temáticas distintas, las cuales usted podrá escoger según sus afinidades y preferencias. Al darle clic a la X que aparece en un cuadrado negro, en la esquina superior derecha, se cerrará la selección de los dos candidatos y podrá hacer una nueva comparación.

La herramienta interactiva muestra un pequeño perfil de cada candidato presidencial y permite comparar propuestas. Foto: (Captura de pantalla/Captura de pantalla nacion.com)

Información sobre candidatos a diputado

En la página principal del especial encontrará los perfiles de los candidatos para la Presidencia de la República, pero si escoge la pestaña que dice: “Diputaciones”, hallará la lista con los nombres de todos los candidatos a diputados, por provincia, según el partido que representan.

Ahí mismo, aparecerá la edad, profesión y experiencia política de las personas que ocupan los primeros tres lugares, por agrupación, en cada una de las siete papeletas provinciales, y podrá descargar su currículum vitae.

En el caso de San José, aparecen los primeros siete lugares de cada grupo político, pues en comicios anteriores ese es el número máximo de sillas que ha logrado ganar un solo partido.

Para poder acceder a esa información, solo tiene que darle clic a la bandera del partido político, las cuales se despliegan moviendo el cursor de manera horizontal. En la parte superior, la herramienta tiene un menú que le permite buscar la provincia, o bien, las puede encontrar desplazando el cursor hacia abajo.

El día de las elecciones, una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dé a conocer los primeros resultados, el especial evolucionará y en el mismo enlace podrá encontrar mapas y gráficos interactivos con los resultados. A la vez que podrá seguir el escrutinio en tiempo real.

En específico, podrá saber cómo se votó en cada una de las siete provincias y en cada uno de los 84 cantones y los 492 distritos. La información será tan detallada y minuciosa que incluso podrá saber cómo quedó la votación en la mesa donde usted votó.

Además, podrá conocer cómo quedará conformada la próxima Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo del 2026. Encontrará el nombre de los 57 diputados electos, el cual vendrá acompañado de una fotografía, un pequeño perfil y su currículum vitae.

La herramienta de conozca y compare a su candidato permite comparar las propuestas entre dos candidatos presidenciales. Foto: (Captura de pantalla/Captura de pantalla nacion.com)

Quiz interactivo: ¿Coincide con algún candidato presidencial?

La Nación habilitó otra aplicación interactiva que usted también puede utilizar. Se trata de quiz con 20 preguntas para descubrir cuáles candidatos coinciden más con usted y en cuáles temas.

Este diario buscó a los 20 candidatos presidenciales para hacerles las mismas preguntas, con el fin de elaborar un producto digital que permita a los ciudadanos conocer las líneas de pensamiento de quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República.

Una vez que el usuario termina el quiz, el sistema le muestra los porcentajes de coincidencias que tiene con cada uno de los aspirantes, con base en las preguntas utilizadas en el ejercicio.

18 candidatos aceptaron la invitación. Únicamente no participaron Laura Fernández y Fabricio Alvarado. A continuación usted puede hacer el quiz:

Herramientas de acceso libre

La herramienta interactiva que se publica este martes 23 de diciembre para que conozca y compare candidatos, así como el quiz y el especial gráfico que estará en línea el próximo 1.° de febrero con los resultados de las elecciones, son de acceso libre y cualquier persona puede hacer uso de ellas.

La Nación no las incluyó dentro de su muro de pago, como un aporte a la democracia costarricense, con el objetivo de que las personas acudan informadas a las urnas.

Le invito a ver el especial y analizar la información; ojalá que le sirva para tomar una mejor decisión a la hora de emitir el voto.

Acompáñenos, y manténgase actualizado con nosotros en nacion.com sobre todas las incidencias de este nuevo proceso electoral.