Ariel Robles a Carlos Alvarado: ‘La defensa de la democracia no debe ser una calculadora electoral’

El candidato presidencial, Ariel Robles, le reprochó al expresidente, Carlos Alvarado, que su disculpa "por traer a Rodrigo Chaves" llegue hasta ahora y no en otros momentos de tensión.

El candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, refutó la disculpa ofrecida, en video, por el presidente Carlos Alvarado en la que reconoció “como error” el traer a Costa Rica al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves y nombrarlo ministro de Hacienda.

Robles publicó un mensaje en el que resalta que la defensa de la democracia costarricense no es un discurso electoral y que “quisiera creer la honestidad” de Alvarado de reconocer, tras tres años “de silencio”, que “cometió un error” nombrando a Chaves.

“Don Carlos eso sería sencillo si… Si usted hubiese pedido (SIC) disculpas cuando Rodrigo Chaves anunció promover una reforma constitucional para la reelección continua del Presidente. Le creería”, reza el mensaje escrito por el aspirante presidencial en su red social Facebook.

La Nación solicitó la reacción de Carlos Alvarado tras lo señalado por Ariel Robles, sin embargo, remitió que no se referiría al tema más alla de la grabación difundida.

El texto del frenteamplista llegó horas después de que Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica entre el 2018 y 2022, publicara un video en el que al inicio aparece Chaves afirmando que la pensión de expresidente “no es renunciable” y que “Carlos Alvarado lo que está haciendo es ahorrar a cero interés, porque el día de mañana la llega a recibir”.

Hasta ahora, Carlos Alvarado no ha cobrado su pensión desde que dejó el cargo, en mayo del 2022. El expresidente ha reiterado que “renunció” a ese pago.

“Es tan buen mentiroso, que es capaz de decir que yo estoy ahorrando a cero interés, supuestamente, para después cobrar esa pensión, pero acto seguido de que me basurea o me desacredita con eso, dice que usted (Rodirgo Chaves) está pensando hacer lo mismo. Ese es su gran talento, te conozco bien. Usted es un gran mentiroso y le ha mentido a Costa Rica”, aseveró Alvarado en el video, en el que también le reclamó por escudarse en su inmunidad.

Carlos Alvarado, esposo de Claudia Dobles, candidata a la presidencia de la República con el partido Coalición de Agenda Ciudadana (CAC), agregó en el video que si en algo se equivocó fue en traer a Chaves al país y que por eso le pide perdón a todos los y las costarricenses por ese error.

Carlos Alvarado a Rodrigo Chaves: "Si en algo me equivoqué fue en traerlo a usted al país"

“Le creería si…”

En su mensaje, Ariel Robles continuó rebatiendo lo dicho por Alvarado insistiendo que hubiera ofrecido disculpas a los costarricenses cuando Rodrigo Chaves “anunció una subasta para silenciar medios de comunicación pequeños y regionales”, o cuando “empezó a pedir 40 diputaciones para dominar otro poder de la República y deshacer a su gusto el Estado democrático en que vivimos”.

En la misma línea, apuntó que Alvarado no se disculpó por nombrar a Chaves cuando el actual mandatario “empezó a perseguir empresarios o políticos que pensamos diferente y les cuestionamos” o cuando “empezó a atacar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y otros poderes de la República”.

“Si usted hubiese pedido (SIC) disculpas cuando Rodrigo Chaves lideró una marcha contra la Fiscalía en una confrontación directa con otro poder de la República, le creería. Pero no. Usted sale hoy después de años de silencio y otras personas asumíamos la confrontación con un gobierno antidemocrático y autoritario”, afirmó Ariel Robles.

El candidato resaltó que la única expresidenta que asumió un rol durante este gobierno fue Laura Chinchilla, quien en reiteradas ocasiones ha fustigado la gestión de Rodrigo Chaves.

“Usted y otros guardaron vergonzoso silencio. Hoy sale de su silencio por una clara pose electoral y porque le tocaron el ego. La defensa de la democracia costarricense don Carlos, no debe ser una calculadora electoral. Quien piense así, no sabe en la elección que estamos”, concluyó Robles.