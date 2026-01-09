El País

Ariel Robles a Carlos Alvarado: ‘La defensa de la democracia no debe ser una calculadora electoral’

Candidato presidencial le envió un mensaje al expresidente luego de que Alvarado ofreciera una disculpa por traer a Costa Rica a Rodrigo Chaves y nombrarlo ministro de Hacienda

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El candidato presidencial, Ariel Robles, le reprochó al expresidente, Carlos Alvarado, que su disculpa "por traer a Rodrigo Chaves" llegue hasta ahora y no en otros momentos de tensión.
El candidato presidencial, Ariel Robles, le reprochó al expresidente, Carlos Alvarado, que su disculpa "por traer a Rodrigo Chaves" llegue hasta ahora y no en otros momentos de tensión. (Alonso Tenorio y Marvin Caravaca/Alonso Tenorio y Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Ariel RoblesCarlos Alvarado
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.