Carlos Alvarado sobre Rodrigo Chaves: ‘Si en algo me equivoqué, fue en traerlo a usted al país. Le pido perdón a los costarricenses’

El expresidente Carlos Alvarado Quesada ofreció disculpas al país por haber traído a Costa Rica y nombrar a Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda, cargo que antecedió a su llegada a la Presidencia de la República. Lo calificó como un error.

“Si en algo me equivoqué fue en traerlo a usted (Rodrigo Chaves) al país y por eso le pido perdón a todos los y las costarricenses por ese error que cometí, pero respondo, asumo responsabilidad. Su gran talento es ser un gran mentiroso”, dijo Alvarado.

El expresidente gobernó Costa Rica entre el 2018 y 2022. Su esposa, Claudia Dobles, compite por la presidencia de la República, con el partido Coalición de Agenda Ciudadana (CAC).

La CAC incluye al Partido Acción Ciudadana y a Agenda Democrática Nacional. La primera de esas agrupaciones llevó a Alvarado a la Presidencia de la República en 2018.

Alvarado agregó que “hoy la Caja está peor, la educación está peor. La Caja está muy mal y la seguridad está por los suelos. El narco se nos metió en todo el país, con su dinero, con los homicidios, con la inseguridad. ¿Y qué responde usted? No responde, reparte culpabilidades", dijo.

Alvarado le reprochó por escudarse en la inmunidad: “Cuando un expresidente sale a la calle, ya sin escoltas de armas de grueso calibre y responde a los costarricenses directamente, algunos le agradecen y otros no lo quieren a uno. Pero eso es lo que toca a uno cuando es expresidente y no ir a protegerse con inmunidades o con excusas.

“Usted es un gran mentiroso. Y con su no me meta a mí, asuma usted su responsabilidad y de su responsabilidad con Costa Rica ya el país y el tiempo se encargará”, reprochó el expresidente.

El presidente Rodrigo Chaves ha evitado enfrentar dos procesos: uno penal por el caso BCIE-Cariñitos y otro por presunta beligerancia política. En ambos, el Congreso no alcanzó la mayoría calificada para levantarle la inmunidad, al faltar cuatro y tres apoyos, respectivamente.

Pensión de expresidente

El video del exmandatario inicia con una declaración de Chaves. Asegura que la pensión de expresidente “no es renunciable” y que “Carlos Alvarado lo que está haciendo es ahorrando a cero interés, porque el día de mañana la llega a recibir”.

El expresidente no ha cobrado su pensión desde que dejó el cargo, en mayo del 2022. Alvarado ha insistido en que “renunció” a ese pago.

La esposa del expresidente Alvarado, Claudia Dobles, busca la presidencia de la República. (Agenda Ciudadana/Captura)

“Yo estoy pensando entre dos cosas: hacer lo mismo que Carlos Alvarado, decir que no me la paguen, pero eso siempre deja la duda de si luego uno la va a sacar; o recibirla y que se la paguen directamente a una organización de bien social, que yo no la toque. Lo estoy meditando”, dijo Chaves Robles.

Alvarado le pidió que no lo use como justificación y que actúe como un “adulto”.

“Gobernar es ser responsable y ser presidente ser el más responsable de todos. Y el carácter de un presidente se juzga por su capacidad de responder. Responsabilidad. El carácter del cobarde es el de mentir o el de repartir culpabilidades o responsables a otros para no asumir la responsabilidad”, finalizó el exmandatario.