¿Cobrará Rodrigo Chaves su pensión de expresidente? Así respondió el mandatario

El presidente Rodrigo Chaves dice que está pensando hacer lo mismo que su antecesor, Carlos Alvarado, con la pensión de expresidente.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, respondió este miércoles qué hará con la pensión que, a partir del 9 de mayo, tendrá derecho de recibir como exmandatario y que corresponde a la remuneración mensual de un diputado de la República, es decir, ¢4 millones.

Consultado por la prensa luego de la conferencia semanal en la Casa Presidencial, Chaves alegó que la pensión de expresidente no es renunciable y adujo que su antecesor en el cargo, Carlos Alvarado (2018-2022), realmente lo que está haciendo es “ahorrarla a cero intereses”.

Rodrigo Chaves sobre su pensión: "Yo gano un millón ciento y algo por quincena, eso es una cuecha"

El mandatario adujo que, por ese carácter de irrenunciable, Alvarado podría cobrar esa pensión, eventualmente.

“Yo estoy pensando entre dos cosas: hacer lo mismo que Carlos Alvarado, decir que no me la paguen, pero eso siempre deja la duda de si luego uno la va a sacar; o recibirla y que se la paguen directamente a una organización de bien social, que yo no la toque. Lo estoy meditando”, dijo Chaves Robles.

El presidente adujo que no hay país en el mundo donde los exjefes del Estado no reciban una pensión por haber ejercido ese cargo.

Adicionalmente, en respuesta a ataques lanzados por la exmagistrada y candidata presidencial Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social (CDS), Chaves dijo que efectivamente él tiene una pensión del Banco Mundial mucho mayor que la de ella como exmagistrada.

No obstante, el mandatario alegó que su pensión como exfuncionario del BM no le representa ningún costo a los costarricenses ni al erario público.

El mandatario adujo que, a diferencia de Calzada, él sí cotizó lo necesario para recibir la pensión del Banco Mundial y dijo que en el caso de ella, no tenía los requisitos para recibirla.

La disputa entre los chavistas y Calzada se originó en un video publicado por la candidata donde sugiere un supuesto entorno favorable para el narcotráfico con el chavismo.

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, acusó a la exmagistrada de aceptar una pensión por la cual nunca cotizó lo suficiente y, entonces, Calzada anunció que presentará una querella contra la diputada oficialista.