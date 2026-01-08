Política

¿Cobrará Rodrigo Chaves su pensión de expresidente? Así respondió el mandatario

Presidente aseguró que expresidente Carlos Alvarado eventualmente cobrará la pensión que ahora no recibe

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
El presidente Rodrigo Chaves dice que está pensando hacer lo mismo que su antecesor, Carlos Alvarado, con la pensión de expresidente. (Roberto Carlos Sánchez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesPensión de expresidentesCarlos Alvarado
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.