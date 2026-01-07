Política

Ana Virginia Calzada explica sus razones para querellar a la diputada Pilar Cisneros

Candidata del PCDS sostiene que el clima electoral no justifica insultos y anunció que llevará el caso al Poder Judicial

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Ana Virginia Calzada y Pilar Cisneros
La candidata presidencial Ana Virginia Calzada anunció que presentará una querella contra la diputada oficialista Pilar Cisneros. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ana Virginia CalzadaPilar CisnerosElecciones 2026Querella
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.