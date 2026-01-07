Ana Virginia Calzada explica sus razones para querellar a la diputada Pilar Cisneros

Ana Virginia Calzada, candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), explicó las razones por las que impulsa una querella contra la diputada oficialista Pilar Cisneros, luego de que la jefa de la bancada chavista la calificara de “sinvergüenza”, por recibir una “pensión de lujo”.

Calzada dijo a La Nación que, en los últimos años, los costarricenses han vivido con miedo debido a un clima de confrontación. Según afirmó, el Gobierno insulta a la ciudadanía y Cisneros “rompe el honor” de las personas.

“Yo la voy a querellar porque ya es suficiente de que Pilar Cisneros siga insultando al ciudadano de este país. Y en nombre de todas las personas que han sido insultadas por Pilar, lo voy a hacer”, agregó Calzada.

El pasado 5 de enero, Cisneros acusó a Calzada de “aceptar una pensión por la cual nunca cotizó suficiente y ni siquiera siente remordimiento por eso”. La crítica de la oficialista surgió luego de un video donde la candidata presidencial sugiere un supuesto entorno favorable para el narcotráfico con el chavismo.

Al respecto, Calzada indicó que recibir una pensión del sistema no la convierte en una “sinvergüenza”, por lo que no permitirá que “Cisneros juegue con eso”.

Además, sostuvo que, aunque se trata de una campaña política en la que existen diferencias de criterio e ideas, “el contexto electoral no da derecho ni a Cisneros, ni al presidente Rodrigo Chaves, ni a la candidata del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, a insultar a los costarricenses".

La candidata presidencial aseguró que se encuentra finalizando la redacción de la querella y que, una vez concluida, la presentará ante el Poder Judicial. Afirmó que es posible que en un eventual proceso judicial salga favorecida.

“Como dije en el video, doña Pilar, siéntase querellada desde ya”, enfatizó.

Luego de la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Presidencial, Pilar Cisneros dijo a un periodista que puede probar que Calzada es una “sinvergüenza” y una “pensionada de lujo”; no obstante, aseguró que la candidata presidencial no podría probar que ella sea una narcotraficante. “Porque no lo soy”, enfatizó Cisneros.

Además, aclaró que el presidente Rodrigo Chaves no recibe una pensión de lujo, como afirmó Calzada en un video. La jefa de la bancada oficialista indicó que actualmente no se destinan recursos públicos para el pago de una pensión al mandatario.

Pilar Cisneros le respondió a Ana Virginia Calzada: "Ella nunca podrá probar que yo soy una narcotraficante"

Video del “narco-infierno”

El video de Calzada al que reaccionó la jefa de la bancada oficialista simula un lugar denominado “narco-infierno”. En él se observan figuras alusivas al presidente Rodrigo Chaves; al candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos; a la diputada oficialista Pilar Cisneros; y a la candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández.

“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo“, dice al final del video Ana Virginia Calzada.