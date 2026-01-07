Política

Ana Virginia Calzada a Pilar Cisneros: ‘Dese por querellada’

Las declaraciones de Calzada marcan un segundo cruce de ataques entre ambas figuras políticas

Por Sebastián Sánchez
La candidata presidencial Ana Virginia Calzada anunció una querella contra la diputada oficialista, Pilar Cisneros.
La candidata presidencial Ana Virginia Calzada anunció una querella contra la diputada oficialista, Pilar Cisneros.







Pilar CisnerosAna Virginia Calzadaelecciones 2026
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

