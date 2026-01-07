Ana Virginia Calzada a Pilar Cisneros: ‘Dese por querellada’

La candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, anunció que querellará a la diputada oficialista Pilar Cisneros, sin explicar directamente las razones.

“Costarricenses, al continuismo tenemos que detenerlo con el voto y en los tribunales. Pilar, a usted y su grupo le esperan unos años pagando el mal que le han hecho a este país y a personas honorables que ha dañado con sus mentiras. Por eso, Pilar, dese por querellada. Si no le tengo miedo al narcotráfico y al crimen organizado, mucho menos le tengo miedo a usted, a Rodrigo y a su aprendiz, Laura Fernández”, dijo Calzada en un video difundido en sus redes sociales.

El pasado 5 de enero, Cisneros acusó a Calzada de “aceptar una pensión por la cual nunca cotizó suficiente y ni siquiera siente remordimiento por eso”. La crítica de la oficialista surgió luego de un video donde la candidata presidencial sugiere un supuesto entorno favorable para el narcotráfico con el chavismo.

El clip de Calzada simula un lugar denominado“narco-infierno”. Luego, se observan figuras alusivas al presidente Rodrigo Chaves, el candidato a diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos; la diputada oficialista, Pilar Cisneros; y la candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández.

“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo“, dice al final del video Ana Virgina Calzada.

Ayer, Cisneros dijo que le respondería a la exmagistrada cuando “salga del margen de error”. Ante esto, Calzada le respondió que el margen de error no se conoce en las encuestas, sino en las urnas.