Publicista Giovanni Bulgarelli entra a la campaña electoral con fuerte ‘spot’ contra el chavismo; Pilar Cisneros reacciona

El publicista Giovanni Bulgarelli asumió la dirección creativa de la campaña de la candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada. El inició estuvo marcado con un fuerte spot publicitario contra el chavismo.

El clip presenta un lugar denominado “narco-infierno”. Luego, se observan figuras alusivas al presidente Rodrigo Chaves, el candidato a diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos; la diputada oficialista, Pilar Cisneros; y la candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández.

La encargada de prensa de la campaña de Calzada explicó que Bulgarelli se incorporó a la campaña en diciembre y que este es el primer spot de campaña, aunque también crearon el mensaje navideño de la candidata presidencial.

“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo“, dice al final del video Ana Virgina Calzada.

La diputada oficialista Cisneros respondió al clip: “La que le vendió el alma al Diablo fue ella, al aceptar una pensión por la cual nunca cotizó suficiente y ni siquiera siente remordimiento por eso”.

Bulgarelli también fue director creativo en la campaña de Jose María Figueres, en el 2022, en donde participó en la creación del polémico video “salto al vacío”.

El publicista también participó en otras campañas presidenciales, como la de Fabricio Alvarado, en el 2018, y la de Ottón Solís, en el 2006.

Geovanni Bulgarelli es hermano de Christian Bulgarelli, productor audiovisual que trabajó para el gobierno de Rodrigo Chaves al principio de la administración y quien luego testificó que el mandatario le pidió dar $32.000 a su exasesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz, de fondos provenientes de un contrato de comunicación financiado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).