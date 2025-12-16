Carlos Alvarado desmiente haber retirado su pensión de expresidente para financiar campaña de Claudia Dobles

El expresidente Carlos Alvarado desmintió en su cuenta de X una publicación que lo vinculaba con el retiro de su pensión de exmandatario para financiar la campaña de la ex primera dama, Claudia Dobles, quien es su esposa. Foto:

Carlos Alvarado Quesada negó haber retirado su pensión de expresidente para financiar la campaña de su esposa y ex primera dama, Claudia Dobles, como publicó un medio digital en redes sociales.

“No he tramitado pensión de expresidente, no recibo pensión, ni hay monto acumulado alguno”, aclaró el propio Alvarado en su cuenta personal en las redes sociales Instagram y X.

Reitero:



No he tramitado pensión de Ex Presidente, no recibo pensión, ni hay monto acumulado alguno. Cualquier medio serio puede corroborarlo ante el Ministerio de Trabajo.



TODOS mis ingresos son producto de mi trabajo.



Es falsa la publicación que hizo una página digital. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) December 16, 2025

De acuerdo con la publicación falsa, Alvarado —quien afirmó en el 2020 que no retiraría los ¢4 millones mensuales de su pensión tras concluir su mandato en el 2022— habría estado recibiendo ese dinero en una cuenta bancaria personal y ahora lo estaría usando para financiar a Dobles, quien encabeza la papeleta presidente de la Coalición Agenda Ciudadana.

Ese posteo fue hecho por el perfil identificado como Periódico Digital de Nicoya y se basa en supuestas fuentes, ninguna oficial, y sin ningún documento de prueba.

Ante esto, el expresidente Alvarado afirmó que “todos mis ingresos son producto de mi trabajo” y reiteró que la información difundida por el medio digital es errónea.

La publicación también aseguraba que intentaron contactar a la encargada de prensa del Partido Acción Ciudadana (PAC), sin obtener una respuesta al momento de su publicación.

No obstante, La Nación consultó a Diana Salas, encargada de prensa de Dobles, quien negó haber recibido alguna consulta al respecto.

La publicación, difundida en redes sociales por un medio digital, afirma erróneamente que el expresidente Carlos Alvarado habría retirado su pensión para financiar la campaña electoral de su esposa y ex primera dama, Claudia Dobles. Foto: (Periódico Digital de Nicoya/Cortesía)

