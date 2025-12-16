#NoComaCuento

Carlos Alvarado desmiente haber retirado su pensión de expresidente para financiar campaña de Claudia Dobles

Exmandatario desmintió publicación errónea difundida por un medio digital

Por Cristian Mora
El expresidente Carlos Alvarado desmintió en su cuenta de X una publicación que lo vinculaba con el retiro de su pensión de exmandatario para financiar la campaña de la ex primera dama, Claudia Dobles, quien es su esposa. Foto: (Rafael Pacheco Granados)







