TSE aprueba anticipo de deuda política a Agenda Ciudadana, este es el monto que tendrán para el cierre de campaña

El partido de Claudia Dobles dispone de ¢235 millones adicionales para invertir en la recta final de su campaña.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó un anticipo de la deuda política que se otorga a los partidos para invertir en campaña electoral, a la Coalición Agenda Ciudadana, en el que Claudia Dobles Camargo es candidata a la presidencia.

La resolución del TSE detalla, que para este proceso, se aprobó que el monto máximo por concepto de financiamiento adelantado, que se podría otorgar a las agrupaciones políticas inscritas a escala nacional es de ¢235,7 millones. Ese fue el monto otorgado a la agrupación de Dobles, según indica este documento.

El Tribunal agregó en ese oficio, que para acceder a ese anticipo, cada partido debe cumplir tres requisitos: rendir garantías líquidas, haber publicado un estado auditado anual de sus finanzas y haber completado su proceso de renovación de estructuras.

En el documento se detalla que la solicitud de financiamiento anticipado de la Coalición se gestionó desde el 23 de diciembre anterior e incluyó la garantía líquida que respaldará el giro del monto requerido por la agrupación política, la cual fue extendida por el Banco BCT S.A. con una vigencia que va desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 23 de diciembre de 2026.

Asimismo se agrega que el partido cumplió con la publicación de la lista auditada de las finanzas partidarias y lista de contribuyentes, para el período que comprende del 1.° de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. Esa información fue divulgada en el Semanario Universidad. También se corroboró la conclusión del proceso de renovación de estructuras.

Para acceder a la deuda política los partidos deben obtener al menos 4% de los votos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Deuda política

Para estas elecciones el TSE dispuso fijar el monto de la contribución estatal para los partidos políticos en ¢39.292 millones.

Para acceder a dinero de la deuda política, los partidos políticos que participan en las elecciones presidenciales, deben alcanzar al menos un 4% de los votos válidos emitidos a escala nacional, elijan al menos, un diputado o para los inscritos a escala provincial que obtuvieren, como mínimo, ese porcentaje en la provincia.

El Código Electoral también establece que de ese monto total, los partidos políticos podrán recibir, en forma anticipada y previa rendición de las garantías líquidas suficientes, hasta un 15%. Los partidos pueden retirar los anticipos desde el momento que presentan sus candidaturas.

En el caso de la Coalición, la resolución detalla que los recursos estarían depositados en un plazo de 48 horas a partir de la aprobación del adelanto.

El partido de Claudia Dobles acumula gastos por ¢241 millones en esta campaña electoral. La Coalición no disponía de financiamiento bancario hasta el año pasado, para finales de noviembre había recaudado ¢119 millones por la colocación de bonos y ¢26,4 millones en donaciones, según la información remitida al TSE.