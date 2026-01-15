Política

TSE aprueba anticipo de deuda política a Agenda Ciudadana, este es el monto que tendrán para el cierre de campaña

Tribunal otorgó ¢235 millones a partido de Claudia Dobles correspondientes a adelanto de deuda política

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Candidata Claudia Dobles
El partido de Claudia Dobles dispone de ¢235 millones adicionales para invertir en la recta final de su campaña. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Deuda políticaClaudia DoblesAgenda Ciudadana
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.