La aritmética del PAC: financiar la campaña de Claudia Dobles y cumplir el último pago de la sentencia por estafa

Aunque la Coalición Agenda Ciudadana es la figura inscrita ante el TSE, el PAC carga con el peso organizativo y financiero de la candidatura de Claudia Dobles, en un contexto de estrechez económica

Por Lucía Astorga
26 de julio del 2025. Colegio de Ingenieros Agrónomos en Moravia. 09:30 hrs. Asamblea del partidio Acción Ciudadana en la cual se ratifica como candidata a la presidencia de la República a Claudia Dobles, ex primera dama de la República y esposa del expresidente Carlos Alvarado. En la foto: Dirigentes y seguidores del partido apoyaron la candidatura de Dobles y ésta se mostró muy agradecida durante su discurso. Fabián Solano, presidente del partido. Foto: Albert Marín.
Si bien Claudia Dobles es la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, su campaña se ha construido a partir de la estructura existente del PAC. (Albert Marin/Asamblea del PAC.)







